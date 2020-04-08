Сидел в укрытии с покрывалом: появились подробности покушения на "Мультика" в Николаеве

Стрелок, совершивший покушение на николаевского криминального авторитета Михаила Титова ("Мультика") перед нападением скрывался в укрытии с покрывалом.

"Убежище" нашли на техническом этаже здания, возле которого стреляли в Титова. Об этом "Новостям-N" рассказал адвокат Сергей Войченко.

Юрист добавил, что нападавшего заметили прохожие, но описать никто его не смог, так он был в маске.

Покушение на Михаила Титова

"Близкие и друзья Михаила Николаевича (Титова – Ред.) собрали фонд, чтобы была возможность заплатить людям за информацию, которая бы могла способствовать раскрытию преступления. Возможно, у водителей сохранились какие-то видеозаписи. На сегодняшний день, полиция думает, что стрелок был один. Нужно учитывать, что карантин также способствовал совершению преступления, потому что преступник находился в медицинской маске и это не вызвало ни у кого никаких подозрений. И даже те, кто его видел, то распознать какие-либо приметы не смог, так как он в маске", – рассказал Войченко.

Предварительно, стрелком был мужчина крепкого телосложения, ростом около 170 см. На нем была кепка, медицинская маска, а в руках он нес спортивную сумку.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 апреля в Николаеве выстрелом в голову ранили Михаила Титова, который также известен в криминальном мире как "Мультик".

При этом правоохранители рассматривают пять основных версий покушения на Титова.

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