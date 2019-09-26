Шокин решил через суд требовать кресло генпрокурора

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин решил через суд требовать восстановления его в должности.

Об этом свидетельствуют данные судебного реестра. В своем иске к пятому президенту Украины Петру Порошенко и Верховной Раде заявитель просит "о пересмотре судебного решения по вновь выявленным обстоятельствам".

Суть иска, как указано в анонсе назначенных к рассмотрению дел, "о признании незаконным и отмене решения".

6 сентября Верховный суд открыл производство. Рассмотрение назначено на 3 октября.

Виктор Шокин Корреспондент

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"Дело рассматривать по правилам упрощенного искового производства коллегией судей в составе пяти судей. Сообщить участникам дела о рассмотрении дела в судебном заседании, которое состоится в 10:00. 3 октября 2019 в помещении суда по адресу: ул. Московская, 8, корпус 5, г. Киев, 01029", - говорится в материалах суда.

Иск Шокина значится на сайте Верховного суда в перечне дел, назначенных к рассмотрению Кассационным административным судом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Шокин занимал должность генерального прокурора Украины с 10 февраля 2015 года по 3 апреля 2016 года.

После этого он в административном порядке оспаривал увольнение с должности генерального прокурора, но суд отклонил рассмотрение иска.

В последнее время в СМИ Шокин упоминается в контексте истории с закрытием дела компании Burisma, в котором фигурировал сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер. Он в свое время занимал пост в совете директоров украинской газовой компании.

Речь идет о том, что Шокин якобы был уволен с должности генерального прокурора Украины из-за принципиальной позиции в данном вопросе и нежелания прекращать расследование.

В расшифровке телефонного разговора президента США Дональда Трампа и Зеленского от 25 июля 2019 года, вероятно также упоминается Шокин. Трамп говорит о прокуроре, который активно расследовал дело Burisma, не называя его имени, и сожалеет о том, что генпрокурор был уволен.

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