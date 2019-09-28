"Сходили на концерт Кобзона": в сети показали фото убитых на Донбассе террористов

Стало известно о гибели еще двух террористов "Л/ДНР" на Донбассе, которые предали Украину.

Об этом в телеграм-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан, опубликовав фотографии боевиков.

Первый из них, Леонид Симутин, был ликвидирован еще 13 апреля. Известно, что 64-летний террорист был родом из Харьковской области и воевал на стороне "ЛНР".

Леонид Симутин соцсети

Также 28 сентября был убит снайпер "ДНР" Андрей Куцкий. 39-летний боевик с позывным "Скрипач" был родом из Одессы, воевал против Украины с 2015 года

Андрей Куцкий соцсети

Андрей Куцкий соцсети

Андрей Куцкий соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 27 сентября, террористы 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.

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