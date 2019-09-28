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29 сентября • обновлено в 02:12
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"Сходили на концерт Кобзона": в сети показали фото убитых на Донбассе террористов

1.1т Читать материал на украинском

Стало известно о гибели еще двух террористов "Л/ДНР" на Донбассе, которые предали Украину.

Об этом в телеграм-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан, опубликовав фотографии боевиков.

Первый из них, Леонид Симутин, был ликвидирован еще 13 апреля. Известно, что 64-летний террорист был родом из Харьковской области и воевал на стороне "ЛНР".

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Леонид Симутин

Леонид Симутин

соцсети

"Сходили на концерт Кобзона": в сети показали фото убитых на Донбассе террористов

Также 28 сентября был убит снайпер "ДНР" Андрей Куцкий. 39-летний боевик с позывным "Скрипач" был родом из Одессы, воевал против Украины с 2015 года

Андрей Куцкий

Андрей Куцкий

соцсети

Андрей Куцкий

Андрей Куцкий

соцсети

Андрей Куцкий

Андрей Куцкий

соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 27 сентября, террористы 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Яка сумна новина))))))))))))грохнули двох запроданцiв)))))))))))))))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Артеллерист Моня, сам ты запроданец. А они Родину защищали.
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