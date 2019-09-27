Шла с мужем на юбилей: появились данные о жертвах ДТП с полицейским под Киевом

В смертельном ДТП в Броварах, где полицейский на авто сбил людей, погибла женщина, которая шла отмечать юбилей вместе с мужем.

Об этом "Информатору" рассказал мужчина, который представился сыном погибшей.

Мужчина сообщил, что его мама работала учителем математики в местной школе и в вечер трагедии направлялась на юбилей вместе с супругом. В ДТП пострадал и отец, его увезли в реанимацию и провели операцию. Супруги шли на по тротуару мимо остановки, когда в них влетел автомобиль с полицейским за рулем.

Со слов очевидцев, виновник аварии был пьяным, о чем им сообщили врачи скорой помощи.

ДТП с полицейским в Броварах Информатор

ДТП с полицейским в Броварах Информатор

ДТП с полицейским в Броварах Информатор

ДТП с полицейским в Броварах Информатор

ДТП с полицейским в Броварах Информатор

ДТП с полицейским в Броварах Информатор

ДТП с полицейским в Броварах Информатор

ДТП с полицейским в Броварах Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 сентября в Броварах Киевской области сотрудник полиции охраны въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибла женщина, еще два человека получили травмы.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что полицейского после совершения ДТП отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся