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27 сентября • обновлено в 08:50
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Шла с мужем на юбилей: появились данные о жертвах ДТП с полицейским под Киевом

3.9т Читать материал на украинском

В смертельном ДТП в Броварах, где полицейский на авто сбил людей, погибла женщина, которая шла отмечать юбилей вместе с мужем.

Об этом "Информатору" рассказал мужчина, который представился сыном погибшей.

Мужчина сообщил, что его мама работала учителем математики в местной школе и в вечер трагедии направлялась на юбилей вместе с супругом. В ДТП пострадал и отец, его увезли в реанимацию и провели операцию. Супруги шли на по тротуару мимо остановки, когда в них влетел автомобиль с полицейским за рулем.

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Со слов очевидцев, виновник аварии был пьяным, о чем им сообщили врачи скорой помощи.

ДТП с полицейским в Броварах

ДТП с полицейским в Броварах

Информатор

ДТП с полицейским в Броварах

ДТП с полицейским в Броварах

Информатор

ДТП с полицейским в Броварах

ДТП с полицейским в Броварах

Информатор

ДТП с полицейским в Броварах

ДТП с полицейским в Броварах

Информатор

ДТП с полицейским в Броварах

ДТП с полицейским в Броварах

Информатор

ДТП с полицейским в Броварах

ДТП с полицейским в Броварах

Информатор

ДТП с полицейским в Броварах

ДТП с полицейским в Броварах

Информатор

ДТП с полицейским в Броварах

ДТП с полицейским в Броварах

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 сентября в Броварах Киевской области сотрудник полиции охраны въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибла женщина, еще два человека получили травмы.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что полицейского после совершения ДТП отстранили от исполнения служебных обязанностей.

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Темы
Новости Киева и Киевской области ДТП в Киеве
Место
Украина Бровары
Теги
ДТП полиция
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