Во времена СССР жители союза ставали жертвами жестоких маньяков. К примеру, уже у нескольких поколений на слуху имя Андрея Чикатило. Однако не только он приводил в ужас людей, боявшихся даже выходить на улицу.

О шести самых жестоких маньяках СССР пишет Maxim.

Василий Комаров считается первым установленным серийным маньяком в СССР. Он начал убивать в 1921 году и лишил жизни 33 человека в Москве. Он родился в семье алкоголиков и перенял образ жизни родителей.

Своим жертвам во время дефицита и голода Комаров предлагал купить какой-то товар, после приводил домой, поил водкой, а затем убивал молотом. Также комаров душил людей. Перевязанные веревкой трупы он складывал в мешок или сундук. Каждый раз после убийства около получаса, он восклицал: "Раз — и квас!" Затем Комаров молился "за упокой души" убитой жертвы.

Василий Комаров Из открытых источников

За однообразно-механистическое совершение убийств Комарова прозвали "человек-машина". Комаров был женат, когда супруга узнала об увлечении мужа, она стала помогать ему. Арестовали его в 1923 году. В убийствах он не раскаялся. В том же году Комарова и его жену Софью расстреляли.

Александр Лабуткин начал убивать в 1933 году в районе поселка Пригородный (недалеко от Ленинграда), он совершил 15 убийств и получил прозвание "Однорукий бандит", ведь лишился руки, выкорчевывая взрывчаткой пни.

Александр Лабуткин Из открытых источников

Лабуткин расстреливал отдыхавших в лесу людей из револьвера. Его жертвами становились целые компании. Затем маньяку стала помогать жена. Лишь случайно спасшаяся жертва раскрыла маньяка. Его поймали и расстреляли.

Владимир Винничевский орудовал в 1938 году. Он 18 раз нападал на людей, а убить ему удалось 8. Совершать преступления Винничевский начал в 15 лет, нападая на детей от 2 до 4 лет и насилуя их. Свои преступления подросток записывал в зашифрованном виде на бумажке и нумеровал.

Владимир Винничевский Из открытых источников

Иногда маньяк совершал преступления прямо перед дверями или под окнами домов жертв. Он не переносил крика и тогда бросал детей связанными. Патрульные увидели, как Винничевский с ребенком на руках направлялся в сторону леса. Их это насторожило. Когда к преступнику приблизились вплотную, он уже душил малыша. Его удалось спасти. Малолетнего маньяка в 1940-м расстреляли.

Владимир Ионесян орудовал в Москве и Иванове в 1963 году и убил 5 человек.Прикидываясь контролером из Мосгаза он попадал в квартиры. Своих жертв он убивал туристическим топориком. Попался он на краже телевизора. 12 января 1964 года убийцу арестовали прямо на перроне вокзала Казани. Его расстреляли.

Владимир Ионесян Из открытых источников

Геннадий Михасевич убивал людей с 1971 года в Витебске, Полоцке и прилегающей сельской местности в Белорусской ССР. Михасевич попытался повеситься из-за несчастной любви, но, передумав, вместо этого задушил проходившую мимо девушку. Убивая женщин, он "чувствовал душевное облегчение". На следствии маньяк признался: "Когда душил, то через свои руки от женщин силу почерпывал. Был сам себе врач. После убийства становилось легче". Он насиловал своих жертв и забирал их обувь.

Геннадий Михасевич Из открытых источников

В общей сложности за преступления Михасевича были осуждены 14 человек. Всего он убил 38 женщин. 9 декабря 1985 года Михасевича арестовали, а 25 сентября 1987 года расстреляли.

Андрей Чикатило за период 1978 по 1990 год совершил от 53 до 65 убийств. Согласно одной из версий, его старшего брата убили и съели родители. Сам Чикатило был забитым и агрессивным.

С жертвами он знакомился на остановках и вокзалах. Заманив в укромное место, он набрасывался с ножом. У многих жертв были отрезаны и откушены носы, языки, гениталии, груди, выколоты глаза. Чикатило получал сексуальное удовлетворение от агонии жертв.

Андрей Чикатило Газета.ру

После длительного расследования 20 ноября 1990 года маньяка арестовали, лишь 14 февраля 1994 года его расстреляли.

Ранее OBOZREVATEL подробно описывал судьбу Чикатило. Также детально были описаны преступления, совершенные Комаровым.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!