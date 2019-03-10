Схема на 800 тыс.: Луценко рассказал, как пытались подкупить Матиоса

Друзья экс-замминистра экономики Украины Александра Сухомлина после его задержания пытались подкупить главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса.

Об этом нюансе коррупционного скандала по поставкам оружия на заводы "Укроборонпрома" компанией "Оптимумспецдеталь" рассказал генпрокурор Юрий Луценко в интервью "Цензор.нет".

По его словам, идея родилась в окружении руководителя компании "Оптимумспецдеталь" Андрея Рогозы, который также замешан в этом деле.

Юрий Луценко "Цензор.нет"

"Одному из "новых друзей" Рогозы приходит мысль-идея использовать Рогозу для имитации взятки для военной прокуратуры. И вот они вместе с двумя сотрудниками СБУ (с которыми познакомились при получении данной справки о чистоте "Оптимумспецдетали") идут к жене арестованного Александра Сухомлина, экс-замминистра экономики", – пояснил Луценко.

По его словам, всех участников этой затеи поймали на горячем.

Александр Сухомлин Скриншот с видео

"Его задержали, предъявили подозрение, потом обвинения, затем он пошел на сделку со следствием, заплатил часть ущерба, которую утвердил суд, и так далее. Но находился он в то время в СИЗО. А Рогоза, и его два друга из СБУ, которые делали ему справочку об отсутствии фиктивности, идут к жене Сухомлина и говорят: дай 800 тысяч для главного военного прокурора Анатолия Матиоса, и он отпустит твоего мужа. Не могу сказать, как нам это стало известно. Но все трое были задержаны именно на горячем – при обсуждении передачи средств, что согласно кодексу квалифицируется в данном случае как мошенничество", – рассказал генпрокурор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оказалось, что подозрение о неуплате налогов может быть предъявлено не только Андрею Рогозе, но и его предполагаемым соучастникам — сыну заместителя секретаря СНБО Игорю Гладковскому и его бизнес-партнеру Виталию Жукову.

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