Шантаж Байденом Украины: скандал вокруг компании Злочевского получил новый поворот

Компания сына экс-вице-президента США Джо Байдена Хантера Rosemont Seneca Partners регулярно получала на свои счета деньги от газодобывающей компании Burisma, действующей в Украине.

В связи с этим журналист-расследователь Джон Соломон подал иски против Государственного департамента США, сообщается на сайте Южно-восточного юридического фонда.

"Фонд... подал федеральный иск против Госдепа в отношении записей о связях между Государственным департаментом (включая посольство США в Киеве) и Хантером Байденом, Девоном Арчером (инвестор и директор совета директоров Burisma, был арестован по подозрению в мошенничестве с ценными бумагами, – ред.), Burisma Holdings, Rosemont Seneca Partners и/или Blue Star Strategies (финансовый консультант в Вашингтоне)", – сказано в сообщении.

Указывается, что Rosemont Seneca Partners получала от скандальной газодобывающей компании более 166 тыс. долларов США в месяц.

"Все это произошло в период, когда вице-президент Байден был главным должностным лицом США, имеющим дело с Украиной и ее напряженными отношениями с Россией", – добавляет пресс-служба.

Судебные иски против Госдепа были поданы после того, как Государственный департамент не ответил на запросы Соломона от 6 мая 2019 года, касающиеся Закона о свободе информации.

Джо Байден BBC

Кроме того, расследователь напоминает о связи увольнения бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина с делом компании Burisma.

Отмечается, что Джо Байден потребовал освободить Шокина от обязанностей, угрожая потерей 1 миллиарда долларов в виде кредитных гарантий США, что могло привести Украину к банкротству.

Напомним, Верховная Рада Украины дала согласие на увольнение Шокина с должности генпрокурора в марте 2016 года.

При этом Соломон подчеркивает, что "каждый американец заслуживает права считаться невиновным, пока не будут обнародованы доказательства или не будет вынесен обвинительный приговор".

"Тем не менее, на некоторые трудные вопросы Байден должен ответить, когда он готовится, возможно, к баллотированию в президенты в 2020 году: было ли уместно, чтобы ваш сын и его фирма наживались на Украине, пока вы служили в качестве главного специалиста по украинской политике? Какую работу выполняли за те деньги, которые получила фирма Хантера Байдена?" – спрашивает журналист.

Джо и Хантер Байден Bloomberg

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что компанией Burisma владел министр охраны природы Януковиче Николай Злочевский. Он отвечал за выдачу разрешений на добычу нефти и газа. После событий 2014 года Генпрокуратура начала расследовать возможные уголовные нарушения Злочевского, в том числе компании Burisma.

Николай Злочевский Delo.ua

В августе 2017 года прокурор Дмитрий Сус заявлял, что сразу после наложения ГПУ ареста на Burisma, подконтрольную Злочевскому, генпрокурору Луценко позвонили "сверху" с требованием прекратить ведение этого дела.

В 2015 году, перед визитом Джо Байдена в Киев, тогдашний посол США Джеффри Пайет выступил перед группой бизнесменов и инвесторов на конференции в Одессе и заявил им, что украинские прокуроры защищают коррумпированного владельца энергетической компании, в которой работает сын Байдена, Хантер, вместо того, чтобы преследовать его по закону.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал