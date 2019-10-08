"Мордой в асфальт!" За что арестовали Пашинского: шокирующие подробности

Арест Пашинского спустя почти три года со дня ЧП стал сенсацией и вызвал горячие споры. Решение Печерского суда некоторые посчитали чуть ли не началом "политических репрессий". Что же произошло и почему Сергей Пашинский открыл стрельбу?

В публикации OBOZREVATEL мы расскажем о событиях 31 декабря 2016 г., вспомним наиболее важные и показательные моменты, а также озвучим малоизвестные факты.

Суд принял решение по мере пресечения Пашинскому 7 октября.

Конфликт на дороге: от оскорблений до стрельбы

Село Хлепча Васильковского района Киевской области. Несколько часов до Нового года-2017. Стемнелось. Проселочная дорога, освещение плохое или совсем отсутствует.

ЧП произошло возле с. Хлепча за несколько часов до Нового года

Двое мужчин, одним из которых был Вячеслав Химикус, толкают сломавшийся микроавтобус.

В этот момент по дороге движется автомобиль Mercedes, за рулем которого находится супруга на тот момент народного депутата - Руслана Пашинская. Она заметила помеху и сумела ее объехать, но решила "сделать замечание" мужчинам и "порекомендовала" включить аварийные огни, так как в этой ситуации они обязательны.

Один из мужчин, который помогал толкать микроавтобус, Вячеслав Химикус, резко высказался в ответ и продолжил толкать бус.

Место ЧП. Facebook Сергея Пашинского

Помеха на проезжей части в темное время суток и отсутствие (либо слабый свет) габаритных огней могли привести к дорожно-транспортному происшествию. В этом контексте замечание супруги нардепа было, в принципе, логичным. Но от того, каким тоном и какими словами она это сделала, возможно, зависел и ответ мужчины. Во всяком случае, Вячеслав Химикус утверждает, что женщина тоже "не подбирала слов".

Руслана Пашинская

"Блонда обложила х*ями" - так впоследствии эмоционально озвучил подстреленный Пашинским мужчина реакцию жены нардепа на помеху на дороге

Вячеслав Химикус в больнице. 2 января 2017 года.

В общем, произошел довольно банальный обмен "любезностями" и на этом все могло закончиться. Но! Merсedes съезжает с дороги и останавливается. Это важный момент - он отъехал от места словесного конфликта. Пассажир Merсedes (Пашинский), после того как услышал ненормативную лексику, вышел из автомобиля и уже с наградным пистолетом (GLOCK-19) в руке направился к мужчинам.

Далее между Сергеем Пашинским и Вячеславом Химикусом "возник конфликт", в результате которого первый получил бутылкой по голове, а второй – серьезное огнестрельное ранение.

Кто остался в "правовом поле": обычный "смертный" или нардеп?

Как человек, владеющий боевым огнестрельным оружием, Сергей Пашинский просто обязан знать правила обращения с ним и основания для применения.

Принимая решение достать пистолет и использовать его, нардеп не мог не понимать, что его действия незаконны. В тот момент ни жизни, ни здоровью его жены ничего не угрожало. И на Пашинского никто не нападал.

Еще раз обратим внимание на важный момент: супруги Пашинские отъехали от места словесного конфликта, то есть было время принять решение. Да, жену Пашинского оскорбили - не ударили, не напали на нее, а оскорбили в устной форме. И это подтверждается показаниями всех участников.

Во время допроса 13 января 2017 года свидетель заявил, что появление Пашинского он заметил из-за его крика: "Стоять! Мордой в асфальт!"

Что говорит закон? Существуют механизмы восстановления нарушенных прав, они прописаны в административном и уголовном законодательстве. Можно было вызвать полицию и зафиксировать факт оскорбления, но, конечно же, не использовать огнестрельное оружие после того, как конфликт, по сути, был уже в прошлом. Однако Пашинский, судя по всему, решил "восстановить справедливость" самостоятельно, то есть "наказать обидчика".

Как мужчина, он, возможно, мог бы выйти из автомобиля и заставить обидчика извиниться. Это было бы, ну, по-мужски. Но без пистолета! Взяв в руки оружие, Пашинский совершил преступление. Он использовал оружие не для того, чтобы защитить себя или жену от угрозы жизни и смерти, а для того, чтобы "наказать". И "действовал" он в то время не как народный депутат Украины, а как гражданин.

О своем статусе Пашинский высказался уже после применения огнестрельного оружия. Ни раненый, ни свидетель, ни сам Пашинский в своих объяснениях и комментариях ни слова не сказали о том, что он заявил о статусе народного депутата Украины до начала конфликта. Наоборот, все говорят, в том числе и сам Пашинский, что он вышел уже с пистолетом, приведенным в боевую готовность.

"Он бросился на меня с бутылкой в руке и угрозами убить нас. Я имел пистолет, сделал предупредительный выстрел в воздух. Нападающего это не остановило, он сильно ударил меня бутылкой по голове, я упал на землю" - это слова нардепа. То есть пистолет уже был в руке и был заряжен.

Возможно, после удара бутылкой по голове и возникли обстоятельства, при которых выстрел произошел как акт необходимой обороны. НО и удар бутылкой мог быть актом необходимой обороны со стороны "оппонента". Это если объективно.

Сергей Пашинский выложил в Facebook свидетельство его "ранения в голову"

Вячеслав Химикус говорил, что он и водитель сломавшегося автобуса не связали появление вооруженного мужчины с произошедшей словесной перепалкой (с женой Пашинского). Что Пашинский громко угрожал, держа в руках пистолет, направленный в грудь Химикуса. Нардеп подошел на расстояние вытянутой руки. Химикус утверждал, что у него не было другого выхода, как, защищаясь, ударить его бутылкой, в это время Пашинский выстрелил из "Глока".

Вячеслав Химикус надолго попал в больницу с огнестрельным оскольчатым переломом левой бедренной кости, а Сергея Пашинского 2 января засекли в аэропорту Инсбрука - нардеп отправился кататься на лыжах в Австрию.

Ольга Химикус

"Вижу картину: на дороге лежит мой муж, на правом боку. Стоит неизвестная женщина, в похожей на лисью шубе - наблюдает за происходящим. А неизвестный мне мужчина стоял… Не просто стоял и издали держа на прицеле… Он стоял, наклонившись к моему мужу корпусом, и все еще держал его на прицеле. К голове. Уже после того, как прострелил ему ногу" - Ольга Химикус.

Интервью с супругой Вячеслава Химикуса - Ольгой - можно прочитать тут (публикация от 6 января 2017 года). На момент ЧП молодая женщина была беременной - пара уже имела двух малышей. Она рассказала о полученных угрозах, действиях Пашинского и членов его семьи и многом другом.

"Стертая" ложь Пашинского

В день ЧП на сайте полиции появилось сообщение о происшествии, которое было описано со слов тогда еще народного депутата.

Сам же Пашинский написал на своей странице в Facebook, что стрелял из положения лежа - мол, защищаясь. Однако в первые дни после ЧП OBOZREVATEL удалось заполучить рентгеновский снимок простреленной ноги Химикуса и заснять пулевые отверстия на его брюках.

Снимок ранения Химикуса

Учитывая положение входного и выходного отверстий от пули, можно было утверждать, что пуля "шла" сверху вниз. Поэтому возникли веские сомнения в правдивости слов Пашинского.

Позднее нашу версию подтвердила трассологическая экспертиза. А на допросе - и врач.

Отметим, что позднее нардеп тихонько удалил свой пост, а 13 января на допросе Пашинский признал, что стрелял не из положения лежа.

Но это были цветочки. Далее начался настоящий "цирк".

(Продолжение следует...)

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