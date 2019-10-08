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"Мордой в асфальт!" За что арестовали Пашинского: шокирующие подробности

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Арест Пашинского спустя почти три года со дня ЧП стал сенсацией и вызвал горячие споры. Решение Печерского суда некоторые посчитали чуть ли не началом "политических репрессий". Что же произошло и почему Сергей Пашинский открыл стрельбу?

В публикации OBOZREVATEL мы расскажем о событиях 31 декабря 2016 г., вспомним наиболее важные и показательные моменты, а также озвучим малоизвестные факты.

Суд принял решение по мере пресечения Пашинскому 7 октября.

Суд принял решение по мере пресечения Пашинскому 7 октября.

Конфликт на дороге: от оскорблений до стрельбы

Село Хлепча Васильковского района Киевской области. Несколько часов до Нового года-2017. Стемнелось. Проселочная дорога, освещение плохое или совсем отсутствует.

ЧП произошло возле с. Хлепча за несколько часов до Нового года

ЧП произошло возле с. Хлепча за несколько часов до Нового года

Двое мужчин, одним из которых был Вячеслав Химикус, толкают сломавшийся микроавтобус.

В этот момент по дороге движется автомобиль Mercedes, за рулем которого находится супруга на тот момент народного депутата - Руслана Пашинская. Она заметила помеху и сумела ее объехать, но решила "сделать замечание" мужчинам и "порекомендовала" включить аварийные огни, так как в этой ситуации они обязательны.

Один из мужчин, который помогал толкать микроавтобус, Вячеслав Химикус, резко высказался в ответ и продолжил толкать бус.

Место ЧП.

Место ЧП.

Facebook Сергея Пашинского

Помеха на проезжей части в темное время суток и отсутствие (либо слабый свет) габаритных огней могли привести к дорожно-транспортному происшествию. В этом контексте замечание супруги нардепа было, в принципе, логичным. Но от того, каким тоном и какими словами она это сделала, возможно, зависел и ответ мужчины. Во всяком случае, Вячеслав Химикус утверждает, что женщина тоже "не подбирала слов".

Руслана Пашинская

Руслана Пашинская

"Блонда обложила х*ями" - так впоследствии эмоционально озвучил подстреленный Пашинским мужчина реакцию жены нардепа на помеху на дороге

Вячеслав Химикус в больнице. 2 января 2017 года.

В общем, произошел довольно банальный обмен "любезностями" и на этом все могло закончиться. Но! Merсedes съезжает с дороги и останавливается. Это важный момент - он отъехал от места словесного конфликта. Пассажир Merсedes (Пашинский), после того как услышал ненормативную лексику, вышел из автомобиля и уже с наградным пистолетом (GLOCK-19) в руке направился к мужчинам.

Далее между Сергеем Пашинским и Вячеславом Химикусом "возник конфликт", в результате которого первый получил бутылкой по голове, а второй – серьезное огнестрельное ранение.

Кто остался в "правовом поле": обычный "смертный" или нардеп?

Как человек, владеющий боевым огнестрельным оружием, Сергей Пашинский просто обязан знать правила обращения с ним и основания для применения.

Принимая решение достать пистолет и использовать его, нардеп не мог не понимать, что его действия незаконны. В тот момент ни жизни, ни здоровью его жены ничего не угрожало. И на Пашинского никто не нападал.

Еще раз обратим внимание на важный момент: супруги Пашинские отъехали от места словесного конфликта, то есть было время принять решение. Да, жену Пашинского оскорбили - не ударили, не напали на нее, а оскорбили в устной форме. И это подтверждается показаниями всех участников.

Во время допроса 13 января 2017 года свидетель заявил, что появление Пашинского он заметил из-за его крика: "Стоять! Мордой в асфальт!"

Что говорит закон? Существуют механизмы восстановления нарушенных прав, они прописаны в административном и уголовном законодательстве. Можно было вызвать полицию и зафиксировать факт оскорбления, но, конечно же, не использовать огнестрельное оружие после того, как конфликт, по сути, был уже в прошлом. Однако Пашинский, судя по всему, решил "восстановить справедливость" самостоятельно, то есть "наказать обидчика".

Как мужчина, он, возможно, мог бы выйти из автомобиля и заставить обидчика извиниться. Это было бы, ну, по-мужски. Но без пистолета! Взяв в руки оружие, Пашинский совершил преступление. Он использовал оружие не для того, чтобы защитить себя или жену от угрозы жизни и смерти, а для того, чтобы "наказать". И "действовал" он в то время не как народный депутат Украины, а как гражданин.

О своем статусе Пашинский высказался уже после применения огнестрельного оружия. Ни раненый, ни свидетель, ни сам Пашинский в своих объяснениях и комментариях ни слова не сказали о том, что он заявил о статусе народного депутата Украины до начала конфликта. Наоборот, все говорят, в том числе и сам Пашинский, что он вышел уже с пистолетом, приведенным в боевую готовность.

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"Он бросился на меня с бутылкой в руке и угрозами убить нас. Я имел пистолет, сделал предупредительный выстрел в воздух. Нападающего это не остановило, он сильно ударил меня бутылкой по голове, я упал на землю" - это слова нардепа. То есть пистолет уже был в руке и был заряжен.

Возможно, после удара бутылкой по голове и возникли обстоятельства, при которых выстрел произошел как акт необходимой обороны. НО и удар бутылкой мог быть актом необходимой обороны со стороны "оппонента". Это если объективно.

Сергей Пашинский выложил в Facebook свидетельство его "ранения в голову"

Сергей Пашинский выложил в Facebook свидетельство его "ранения в голову"

Вячеслав Химикус говорил, что он и водитель сломавшегося автобуса не связали появление вооруженного мужчины с произошедшей словесной перепалкой (с женой Пашинского). Что Пашинский громко угрожал, держа в руках пистолет, направленный в грудь Химикуса. Нардеп подошел на расстояние вытянутой руки. Химикус утверждал, что у него не было другого выхода, как, защищаясь, ударить его бутылкой, в это время Пашинский выстрелил из "Глока".

Вячеслав Химикус надолго попал в больницу с огнестрельным оскольчатым переломом левой бедренной кости, а Сергея Пашинского 2 января засекли в аэропорту Инсбрука - нардеп отправился кататься на лыжах в Австрию.

Ольга Химикус

Ольга Химикус

"Вижу картину: на дороге лежит мой муж, на правом боку. Стоит неизвестная женщина, в похожей на лисью шубе - наблюдает за происходящим. А неизвестный мне мужчина стоял… Не просто стоял и издали держа на прицеле… Он стоял, наклонившись к моему мужу корпусом, и все еще держал его на прицеле. К голове. Уже после того, как прострелил ему ногу" - Ольга Химикус.

Интервью с супругой Вячеслава Химикуса - Ольгой - можно прочитать тут (публикация от 6 января 2017 года). На момент ЧП молодая женщина была беременной - пара уже имела двух малышей. Она рассказала о полученных угрозах, действиях Пашинского и членов его семьи и многом другом.

"Стертая" ложь Пашинского

В день ЧП на сайте полиции появилось сообщение о происшествии, которое было описано со слов тогда еще народного депутата.

"Мордой в асфальт!" За что арестовали Пашинского

Сам же Пашинский написал на своей странице в Facebook, что стрелял из положения лежа - мол, защищаясь. Однако в первые дни после ЧП OBOZREVATEL удалось заполучить рентгеновский снимок простреленной ноги Химикуса и заснять пулевые отверстия на его брюках.

Снимок ранения Химикуса

Снимок ранения Химикуса

Учитывая положение входного и выходного отверстий от пули, можно было утверждать, что пуля "шла" сверху вниз. Поэтому возникли веские сомнения в правдивости слов Пашинского.

Позднее нашу версию подтвердила трассологическая экспертиза. А на допросе - и врач.

Отметим, что позднее нардеп тихонько удалил свой пост, а 13 января на допросе Пашинский признал, что стрелял не из положения лежа.

Но это были цветочки. Далее начался настоящий "цирк".

(Продолжение следует...)

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Темы
Стрельба с участием Пашинского Криминал Эксклюзив
Персоны
Сергей Пашинский Вячеслав Химикус
Место
Украина
Теги
стрельба криминал Новый год Офис генерального прокурора Украины Печерский суд Государственное Бюро Расследований Национальная полиция Украины
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Комментарии на сайте не модерированы
Волощук Володимир
Волощук Володимир
ізолювати пашинчського сам БОГ велів.Років на 5,щоб думав головою ,що робить
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
хай это упырь лет 5 посидит
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