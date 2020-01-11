"Жутко от таких совпадений": всплыло судьбоносное фото погибшего пилота Boeing 737

В сети всплыло символическое фото со вторым пилотом сбитого в Иране украинского самолетаМАУ Сергеем Хоменко.

На снимке он запечатлен с коллегой Константином Могилко, который также погиб в авиакатастрофе. Его самолет Ан-30б в 2014 году был сбит над Славянском российской ракетой ПЗРК "Верба", выпущенной террористами. Фото на странице в Facebook опубликовала "Бригада транспортной авиации".

Отметим, что Могилко был командиром эскадрильи "Голубая тропа", посмертно награжден званием Герой Украины. Когда его самолет начал падать на жилые кварталы Славянска, пилот ценой собственной жизни направил его за пределы города.

Сергей Хоменко и место падения Boeing-737 Коллаж

"Справа [на фото] – его предшественник на посту командира эскадрильи "Голубая тропа" Сергей Хоменко, сменивший военную авиацию на гражданскую еще в 2012 году", – сказано в сообщении.

Могилко и Хоменко facebook.com/pg/Бригада-Транспортної-Авіації

Указывается, что Boeing 737 был сбит над Тегераном российской ракетой (предварительно ЗРК "Тор").

"Одно фото. Две судьбы. Вечного небесного полета вам, командиры", – написали в "Бригаде транспортной авиации".

"Жутко от таких совпадений", – ответила в комментариях одна из пользовательниц сети.

Комментарии к фото Скриншот

Комментарии к фото Скриншот

Комментарии к фото Скриншот

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что известно о погибшем пилоте Сергее Хоменко и как о нем отзываются коллеги.

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