Сенцов умирает? Сестра режиссера ответила на "сенсацию"

Информация о том, что незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова якобы отравили, является полной чушью.

Об этом заявила его сестра Наталья Каплан, комментируя сообщения о том, что он "умирает" в российской тюрьме.

"Это параноидальный бред и чушь. Это бред просто, от якобы экспертов. То, что у Олега плохо со здоровьем, это абсолютно естественно, и здоровья это точно не прибавляет. А ставить диагнозы по комментариям в сети это неправильно", – заявила она в комментарии InfoResist.

Также Каплан добавила, что на днях отправила письмо Сенцову и ждет ответа.

"Писала насчет витаминов и что ему отправить. Будем отправлять", – сказала она.

Напомним, об "отравлении" Сенцова заявил военный эксперт Юрий Колесников в эфире ObozTV.

"Сейчас мы знаем, что Сенцов умирает. Подчеркиваю, умирает. И по всем признакам, это отравление радиоактивным веществом. Не исключено, что Сенцова отравили "по приколу", - подчеркнул он.

В свою очередь МИД Украины потребовал от российской стороны допустить к Сенцову консула, сообщила в своем Twitter спикер министерства Марьяна Беца.

Как сообщал "Обозреватель", в 2015 году военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима якобы за "создание террористического сообщества" в Крыму.

При этом крымчанину Сенцову, несмотря на его протесты, принудительно навязали гражданство РФ. Сейчас Кремль отказывается выдавать Украине Сенцова, мотивируя это "отсутствием договора о двойном гражданстве".