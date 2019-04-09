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Семь мертвых, шесть раненых: ВСУ устроили ад террористам на Донбассе

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В понедельник, 8 апреля, вооруженные формирования на Донбассе 13 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом семь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение с расходом 40 артиллерийских выстрелов калибра 122 мм и 31 минометных мин калибра 82 мм.

Также враг обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр АТО.

Во время боев один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 8 апреля семь оккупантов было уничтожено, шестеро – ранены.

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С начала текущих суток, 9 апреля, вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники освободили часть оккупированного Донбасса, закрепившись на позициях вблизи Донецка.

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Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Чем ближе выборы, тем больше ополченцев "убивают" на Обозе одним выстрелом. Клоуны, как и Вовка-анализ
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Мотли Крю
Мотли Крю
Хохложопые фантазеры)))
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
"По данным разведки, 8 апреля семь оккупантов было уничтожено, шестеро – ранены." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Так любую хуйню можно выдумывать и ссылаться на данные разведки.А после сообщений про мотострелковый полк морской пехоты(такого подразделения не может быть в принципе, мотострелки и морпехи разные рода войск) верить этим т.н. разведчикам на слово будет только идиот
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