Семь мертвых, шесть раненых: ВСУ устроили ад террористам на Донбассе

В понедельник, 8 апреля, вооруженные формирования на Донбассе 13 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом семь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение с расходом 40 артиллерийских выстрелов калибра 122 мм и 31 минометных мин калибра 82 мм.

Также враг обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр АТО.

Во время боев один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 8 апреля семь оккупантов было уничтожено, шестеро – ранены.

С начала текущих суток, 9 апреля, вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники освободили часть оккупированного Донбасса, закрепившись на позициях вблизи Донецка.

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