Международные учения Sea Breeze-2020 в связи с пандемией коронавируса будут проходить в территориальных водах Украины исключительно в морской фазе с привлечением авиации.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Украины. Как рассказали военные, переговоры касательно учений проходили в Одессе по видео-конференции с 26 по 29 мая.

Фото учений Sea Breeze в 2019 году facebook.com/SeaBreezeexercise

"Основное внимание будет уделено отработке безопасности операций в море, среди которых противолодочная, противокатерная, противовоздушная оборона и тому подобное", – сказано в сообщении.

Участие в Sea Breeze-2020 примут около десяти стран и корабли постоянной группы НАТО.

Переговоры по планированию учений в 2020 году facebook.com/navy.mil.gov.ua

"В мае, в связи с всемирной пандемией, были предложены изменения в формат, наши партнеры полностью поддержали такую ​​инициативу, и во время финальной конференции, совместными усилиями был доработан формат украинского-американских учений, с учетом новых требований.

Это даст возможность провести указанные мероприятия без угрозы для здоровья личного состава стран-участниц", – заявил временно исполняющий обязанности командующего подготовки Командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Алексей Доскато.

Переговоры по планированию учений в 2020 году facebook.com/navy.mil.gov.ua

Переговоры по планированию учений в 2020 году facebook.com/navy.mil.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее на одном из полигонов на Донбассе прошли масштабные плановые учения 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" Вооруженных сил Украины.

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