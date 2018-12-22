СБУ заблокировала свыше 300 сайтов в Укране: что известно

Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ в течение 2018 года заблокировал свыше 300 сайтов.

Как говорится в отчете ведомства, был реализован комплекс мероприятий, направленных на противодействие гибридной агрессии России в информационной сфере.

"Следственными подразделениями СБУ осуществляются досудебные расследования в пределах 83 уголовных производств в отношении владельцев и администраторов сообществ антиукраинского направления, которые сознательно распространяли призывы к свержению конституционного строя и государственной власти, массовым беспорядкам и другим противоправным действиям", – уточнили в ведомстве.

В частности, за год в рамках этих уголовных дел 23 лицам было сообщено о подозрении и вынесено 15 обвинительных приговоров. Также были приняты меры превентивного воздействия в отношении 220 администраторов интернет-сообществ, которые распространяли материалы деструктивного содержания на аудиторию более 10 млн пользователей.

Блокировка сайтов ria.ru

"Таким образом Служба не допустила совершения преступлений, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Украины, а именно ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации)", – сказано в отчете.

Уточняется, что свыше 300 заблокированных сайтов использовались РФ в ходе ведения гибридной войны против Украины, а также международными преступными группировками для распространения деструктивного информационного контента.

"Совместно с органами образования и при поддержке общественных организаций СБУ начала проект "Безопасный интернет и медиаграмотность", для формирования у учащихся и молодежи навыков информационной безопасности при использовании социально ориентированными ресурсами в интернете", – рассказали в СБУ.

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"Служба безопасности Украины призывает интернет-пользователей критически оценивать распространяемый в социальных сетях информационный контент и помнить о том, что в условиях гибридной агрессии Российской Федерации против Украины ключевыми методами российских спецслужб тенденциозное распространение материалов и дезинформация для манипулятивного воздействия на общественное сознание украинских граждан", – резюмировали в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 мая 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предполагают блокировку доступа к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники".

В марте 2018 года Министерство информационной политики Украины предложило закрыть 21 сайт. 24 мая 2018 года представительство "РИА Новости" в Украине и компания, через которую осуществлялась его хозяйственная деятельность в Киеве, ООО "Интерселект" попали в список санкций СНБО.

15 июня СБУ разослала провайдерам список из 181 сайта с требованием их заблокировать. Кроме того, в Верховной Раде предлагался законопроект №6688 о временной блокировке информационных ресурсов.

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