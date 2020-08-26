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СБУ разоблачила пропагандистов "Л/ДНР" в Мариуполе. Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
2,0 т.
СБУ разоблачила на пропаганде пятерых жителей Мариуполя

СБУ разоблачила на пропаганде пятерых жителей Мариуполя.

Служба безопасность Украины заблокировала деятельность пятерых жителей Мариуполя Донецкой области, которые распространяли пропаганду террористических организаций "Л/ДНР".

Их курировало так называемое "министерство информации ДНР", сообщается на сайте СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

СБУ разоблачила пропагандистов "Л/ДНР" в Мариуполе

СБУ разоблачила пропагандистов "Л/ДНР" в Мариуполе

В спецслужбе уточнили, что подозреваемые размещали деструктивные материалы на страницах в российских соцсетях и распространяли призывы к нарушению территориальной целостности и конституционного строя в обществах, состоящих из более 150 тысяч пользователей.

"Пропагандисты оправдывали российскую агрессию против Украины, популяризировали террористические организации "Л/ДНР" и отсоединение юго-восточных областей от Украины. Также они призывали к массовым беспорядкам и акциям неповиновения", – сказано в сообщении.

Жители Мариуполя распространяли пропаганду в интернете

Жители Мариуполя распространяли пропаганду в интернете

Правоохранители работают над установлением и задержанием сообщников злоумышленников.

В СБУ напомнили, что такие действия квалифицируются как преступления против основ национальной безопасности, за что предусмотрена уголовная ответственность.

СБУ разоблачила на пропаганде пятерых жителей Мариуполя

СБУ разоблачила на пропаганде пятерых жителей Мариуполя

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале августа СБУ разоблачила в Сумах бывшего военнослужащего, который в российских соцсетях призывал террористов незаконных вооруженных формирований к нарушению режима тишины.

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