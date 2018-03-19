СБУ разоблачила оператора связи, который сливал разговоры украинцев ФСБ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе международного оператора телефонной связи, который сотрудничал с террористами "Л/ДНР" и с российскими спецслужбами.

По данным пресс-службы СБУ, владелец компании, который является гражданином РФ, дал указание маршрутизировать трафик с временно оккупированных территорий Луганщины в сети российских операторов мобильной связи.

"Для этого был задействован специальный программно-аппаратный телекоммуникационный комплекс. Оперативники спецслужбы задокументировали, что через этот незаконный канал связи боевики "ЛНР" свободно общались между собой и российскими кураторами", – сказано в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что таким образом российские спецслужбы получили контроль над персональными данными и телефонными разговорами украинских граждан и организаций, которые пользовались "услугами" этого оператора.

Отмечается, что во время обысков в офисе, техпомещениях и жилье оператора сотрудники СБУ обнаружили специальное телекоммуникационное оборудование стоимостью более полумиллиона гривен, которое использовалось для незаконной маршрутизации трафика.

Также правоохранители изъяли переписку и документы, подтверждающие предоставление услуг телефонной связи боевикам "Л/ДНР" и сотрудничество с ФСБ РФ.

СБУ

СБУ

СБУ

СБУ

СБУ

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины гражданину России объявлено о подозрении в содействии деятельности террористической организации. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал "Обозреватель", ранее сотрудники СБУ и прокуратуры заблокировали деятельность антиукраинской сети, причастной к организации провокационных акций по заказу России.