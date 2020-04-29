Главная Новости
29 апреля • обновлено в 20:55
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

СБУ поймала экс-депутата на незаконной добыче песка на Житомирщине

3.1т
Читать материал на украинском

Служба безопасности Украины разоблачила незаконную добычу песка в промышленных масштабах в Коростышевском районе Житомирской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, к преступлению причастен бывший депутат Житомирского городского совета и директор местного предприятия.

СБУ разоблачила незаконную добычу песка на Житомирщине

СБУ разоблачила незаконную добычу песка на Житомирщине

Именно они под видом работ по созданию водоема для рыбохозяйственных нужд начали самовольную добыча песка.

Установлено, что злоумышленники самовольно сняли почвенный покров на пяти земельных участках площадью 9,3 гектара. Затем они начали добычу песка без разрешительных документов с помощью тяжелой экскаваторной техники. Незаконно добытую песчаную смесь фирма за наличные реализовывала физическим лицам и коммерческим структурам Житомира и Коростышевского района по рыночным ценам в обход налогового законодательства.

СБУ разоблачила незаконную добычу песка на Житомирщине

СБУ разоблачила незаконную добычу песка на Житомирщине

СБУ разоблачила незаконную добычу песка на Житомирщине

СБУ разоблачила незаконную добычу песка на Житомирщине

Инженерно-экологические экспертизы показали, что дельцы успели добыть 840 тыс. кубических метров песка на 182 млн гривен, а самовольной разработкой недр нанесли убытки государству еще на 204 миллионов гривен.

По материалам СБУ экс-депутату сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 240 (нарушение правил использования недр, создало опасность для окружающей среды и повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на имущество, принадлежащее подозреваемому на правах собственности.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области предприниматель организовал незаконную добычу песка, чем нанес государству ущерб на 65300000 гривен.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина
Теги
депутат Служба безопасности Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
6
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
смешно,чем занимаются последователи самой мощной машиной КГБ, расследуем воровство песка-так это круто,ха-ха-ха
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9866.

    Вылечились: 1103. Умерли: 250.

  • В мире заболели уже более 3,1 миллиона человек, погибли – почти 220 тысяч.

  • В Украине для лечения коронавируса применят новое лекарство: как оно действует.

  • Врачи назвали простой способ профилактики коронавируса: хватит 10 минут.

  • В США раскупили препарат от изжоги. Говорят, помогает в лечении COVID-19.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги