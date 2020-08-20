СБУ обвинила Россию в цепи фейков из-за обвинения в похищении "ДНРовца"

Служба безопасности Украины официально ответила на обвинения России о якобы попытке похитить главаря террористов "ДНР".

Пресс-служба СБУ заверила, что это очередной информационный вброс страны-агрессора, который является частью целой серии фейков для дискредитации наших спецслужб.

"Относительно информации ФСБ РФ о якобы срыве операции СБУ. 20 августа в средствах массовой информации распространяется заявление ФСБ Российской Федерации, которая отчиталась об очередном "успехе" – якобы она сорвала спецоперацию СБУ и задержала группу лиц, которые собирались похитить одного из боевиков, который воевал на Донбассе. СБУ заявляет, что обнародованная информация является продолжением цепи обычных фейков российской стороны. И даже этот фейк свидетельствует – РФ защищает и поддерживает боевиков", – сказано в сообщении.

В то же время СБУ отметила, что каждое лицо, принимавшее участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях, должно понести за это ответственность, предусмотренную украинским законодательством. "И Служба безопасности Украины работает над этой задачей в ежедневном режиме", – предупредили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ФСБ заявила, что якобы задержала семерых подозреваемых в попытке похищения главаря террористов "ДНР" по указанию СБУ и ГУР Минобороны.

В стране-агрессоре также сблефовали, отметив, что якобы предотвратили целый ряд убийств и терактов, заказанных Украиной.

Спикер СБУ Елена Гитлянская сразу отмежевалась от этих утверждений российской ФСБ.

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