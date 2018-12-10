СБУ не пропустила митрополита УПЦ МП на Донбассе: что произошло

Митрополита Донецкого и Мариупольского УПЦ Московского патриархата Илариона не пропустили через линию соприкосновения в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой епархии. Отмечается, что инцидент произошел на контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое". Иларион направлялся из Донецка в село Никольское Волновахского района для участия в церковной службе в монастыре.

В Донецкой епархии утверждают, что электронный пропуск Илариона на пересечение линии разграничения в базе СБУ был аннулирован "без указания объективных на то причин".

Митрополит Иларион Антикор

При этом они заявили, что такие действия СБУ якобы "можно считать провокационными".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее наместник Свято-Успенской Почаевской лавры (Тернопольская область) митрополит Владимир написал открытое письмо президенту Украины Петру Порошенко.