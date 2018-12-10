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СБУ не пропустила митрополита УПЦ МП на Донбассе: что произошло

5.7тЧитать материал на украинском

Митрополита Донецкого и Мариупольского УПЦ Московского патриархата Илариона не пропустили через линию соприкосновения в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой епархии. Отмечается, что инцидент произошел на контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое". Иларион направлялся из Донецка в село Никольское Волновахского района для участия в церковной службе в монастыре.

В Донецкой епархии утверждают, что электронный пропуск Илариона на пересечение линии разграничения в базе СБУ был аннулирован "без указания объективных на то причин".

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Митрополит Иларион

Митрополит Иларион

Антикор

При этом они заявили, что такие действия СБУ якобы "можно считать провокационными".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее наместник Свято-Успенской Почаевской лавры (Тернопольская область) митрополит Владимир написал открытое письмо президенту Украины Петру Порошенко.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
УПЦ МП
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
нехай шастать !
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Ебало у Митрополита типичного донецкого быдла ! Под рясой - спортивный костюм Адидас !
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Довженко Валентин
Довженко Валентин
ЕбашьРусню Андрей, у этого попа поп рясой погоны гебни
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Смирнов Игорь
Смирнов Игорь
ЕбашьРусню Андрей, Привык к священникам под рясу заглядывать? Отсасываешь регулярно?
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