Сбил женщину с ребенком: в Николаеве очевидцы ДТП устроили самосуд

В Николаеве 14 августа очевидцы устроили самосуд над водителем, сбившим женщину с ребенком на пешеходном переходе.

По данным местного издания "Новости N", владелец Lanos пропустил нескольких пешеходов перед наездом, когда поворачивал на проспект. Женщина упала на асфальт, а ребенок не пострадал. Двое прохожих подбежали к машине и начали вытягивать 64-летнего водителя, попутно нанося удары в лицо.

Кроме того, очевидцы вытащили его 65-летнюю жену, сидевшую на переднем сидении. Женщину также несколько раз ударили и повалили на асфальт. В машине прохожие разбили стекло и оторвали зеркало заднего вида.

"Подъехавшим полицейским мстители пояснили свои действия тем, что им показалось, будто водитель хочет скрыться, и они таким образом пытались "предотвратить" его отъезд с места ДТП", – сказано в сообщении.

Отмечается, что медики госпитализировали сбитую женщину. Свидетелей, устроивших самосуд, полиция отпустила. В свою очередь, избитый водитель намерен пожаловаться на хулиганство со стороны очевидцев ДТП. Он пояснил, что не увидел женщину с ребенком из-за солнца, светившего в глаза.

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