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Сбежали в США: всплыла скандальная информация о семье ярого фаната "ЛНР"

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Бывший народный депутат Украины от Партии регионов Владимир Струк, который является открытым пособником террористов "ЛНР" и отстаивает идеалы "русского мира", отправил дочь жить в США.

Об этом написал в своем Telegram-канале украинский журналист Денис Казанский. "Да-да, в ту самую Америку, которая якобы устроила Майдан и заставляет Украину воевать против РФ", – отреагировал он.

Так, стало известно, что Карина Марченко-Струк живет в Майами (штат Флорида). Девушка часто делится в сети фотографиями своей роскошной жизни и показывает семью.

Новости
Дочь пособника боевиков нардепа Струка вместо "Новороссии" шикарно живет в Киеве, посещая рестораны
Карина Марченко-Струк

Карина Марченко-Струк

Соцсети

Там она родила уже двоих детей. По законодательству США, они автоматически получили американское гражданство. "Таким образом, внуки Владимира Струка, который звал луганчан на баррикады ради дружбы с Россией, стали американцами", – отметил Казанский.

Карина Марченко-Струк

Карина Марченко-Струк

Соцсети

"Этот тут Струк рассказывает лохам, что надо "защищать символы победы" и память о "Великой отечественной войне". А его внуки будут учить историю по американским учебникам, в которых вообще нет такого понятия, как ВОВ, зато рассказывается про пакт Молотова-Риббентропа, а СССР изображается "империей зла", – продолжил журналист.

Казанский отметил, что фанаты "русского мира" поступают по уже отработанному шаблону.

"Чужим людям – совок, "Л/ДНР" и страшилки про "кровавую НАТУ". Себе – лучшие пляжи Америки, виллы в Альпах, счета в швейцарских банках. Зачем придумывать что-то новое, если это работает?" – возмутился он.

Карина Марченко-Струк

Карина Марченко-Струк

Соцсети

Карина Марченко-Струк

Карина Марченко-Струк

Соцсети

Карина Марченко-Струк

Карина Марченко-Струк

Соцсети

Карина Марченко-Струк

Карина Марченко-Струк

Соцсети

Карина Марченко-Струк

Карина Марченко-Струк

Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Казанский публиковал фото отдыха Струка в одном из ресторанов Северодонецка. Напомним, в феврале 2016 года дочь скандального экс-регионала Камила Струк попала в кровавую ДТП на Кольцевой дороге в Оболонском районе Киева.

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Персоны
Владимир СтрукДенис Казанский
Место
Украина
Тег
Новости ЛНР
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Лохи домбасса согласны с струком
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