Сбежал и изменил имя: стала известна судьба экс-главаря "ДНР"

Следственная группа Bellingcat по выданным в России поддельным паспортам установила личности российских наемников Игоря Безлера и Олега Иванникова.

Согласно новым документам, Безлер стал Игорем Береговым, Иванников теперь Андрей Лаптев. В то же время в базе данных налогоплательщиков ни один из них не идентифицирован, говорится в расследовании.

"В российском паспортном столе Москвы создавали поддельные идентификационные данные для "Лаптева" и "Берегового" одновременно, в результате чего разница в их паспортных номерах составляет число в несколько десятков", – отмечается в документах расследования.

По данным Bellingcat, Игорь Николаевич Береговой, дата рождения 30 декабря 1965 год, вылетел в Симферополь 27 октября 2014 года. В тот же день Игорь Николаевич Безлер, дата рождения 30 декабря 1965 год, сказал коллеге, что навсегда покидает Донбасс, и вернулся в Симферополь.

Также Безлера-Берегового недавно сняли в оккупированном Крыму в компании с одним из главных подозреваемых в сбитии MH17 Сергеем Дубинским.

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