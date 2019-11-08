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8 ноября • обновлено в 11:05
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Сбежал и изменил имя: стала известна судьба экс-главаря "ДНР"

3.6т Читать материал на украинском

Следственная группа Bellingcat по выданным в России поддельным паспортам установила личности российских наемников Игоря Безлера и Олега Иванникова.

Согласно новым документам, Безлер стал Игорем Береговым, Иванников теперь Андрей Лаптев. В то же время в базе данных налогоплательщиков ни один из них не идентифицирован, говорится в расследовании.

"В российском паспортном столе Москвы создавали поддельные идентификационные данные для "Лаптева" и "Берегового" одновременно, в результате чего разница в их паспортных номерах составляет число в несколько десятков", – отмечается в документах расследования.

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По данным Bellingcat, Игорь Николаевич Береговой, дата рождения 30 декабря 1965 год, вылетел в Симферополь 27 октября 2014 года. В тот же день Игорь Николаевич Безлер, дата рождения 30 декабря 1965 год, сказал коллеге, что навсегда покидает Донбасс, и вернулся в Симферополь.

Также Безлера-Берегового недавно сняли в оккупированном Крыму в компании с одним из главных подозреваемых в сбитии MH17 Сергеем Дубинским.

Стала известна судьба экс-главаря "ДНР"

Стала известна судьба экс-главаря "ДНР"

tut.by

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее один из первых главарей террористов "ДНР" Александр Бородай обвинил бывшего лидера террористов Игоря Гиркина в краже денег, выделенных для раздачи населению оккупированных территорий.

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Персона
Игорь Безлер (Бес)
Место
Украина
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Ну какая еще фамилия так любима в россии, конечно "лаптев"!!!
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