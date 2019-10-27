САП расследует производство против депутата от "Слуги народа" - Холодницкий

Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала производство в отношении народного депутата от фракции "Слуга народа" Вячеслава Медяника. Речь идет о зафиксированной журналистами его переписке с неизвестным по поводу "сотрудничества с прокурорами".

Об открытии производства по Медянику в эфире "Права на власть" сообщил председатель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Заявление о возбуждении производства по факту переписки Медяника Холодницкий сделал в ответ на вопрос ведущей "Права на власть" Натальи Мосейчук, которая упрекнула главу САП в "промедлении" в расследовании деятельности нардепа от "Слуги народа".

"По господину Медянику действительно поступило заявление о преступлении и производство такое зарегистрировано", – сообщил Холодницкий.

Кроме ситуации с Медяником, Мосейчук интересовало также, отреагирует ли САП на действия другого представителя президентской партии, Евгения Шевченко, который несколько дней назад принял участие в пропагандистском шоу на российском телеканале, где разразился обвинениями в адресс "украинских националистов" и призвал "идти на компромиссы". Однако Холодницкий ответил, что этот вопрос не подследственен его ведомству.

Напомним, 16 октября на сайте "Страна.ua" было опубликовано фото переписки нардепа от "Слуги народа" Вячеслава Медяника с абонентом, подписанным как "Саша Яровой". Переписка касалась "сотрудничества с прокурорами". В политсиле сначала вступились за скандального политика, но впоследствии спикер ВРУ пообещал "довести до конца" историю с Медяником, а генеральный прокурор Алексей Гончарук заверил, что скандальный депутат будет "обсуждать сухари".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал