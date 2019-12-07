Ударили "оружием будущего": в Украине отбили "атаку" на Зеленского

За последний месяц в Украине субъекты национальной системы кибербезопасности отбили 11 кибератак, в их числе – на банковскую систему и официальный сайт президента Владимира Зеленского.

Такое заявление в субботу, 7 декабря, на брифинге по результатам закрытого заседания сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы ежедневно чувствуем атаки с определенных территорий на наше киберпространство и работаем в режиме "24/7/36", отражая эти угрозы. Это оружие будущего, и президент Украины уделяет вопросу киберзащиты очень большое внимание. Если мы говорим о диджитализации и цифровизации государства, должны понимать, что эта цифра должна быть защищена", – подчеркнул Данилов.

Данилов рассказал об атаке на сайт Зеленского Гордон

Он также отметил высокий уровень профессионализма сотрудников служб, ответственных за обеспечение кибербезопасности страны.

В Украине отбили "атаку" на Зеленского УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее совместно с киберполицией и следователями Нацполиции и Генпрокуратурой СБУ прекратила деятельность масштабной организованной группировки хакеров-рейдеров.

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