Ударили "оружием будущего": в Украине отбили "атаку" на Зеленского

За последний месяц в Украине субъекты национальной системы кибербезопасности отбили 11 кибератак, в их числе – на банковскую систему и официальный сайт президента Владимира Зеленского.
Такое заявление в субботу, 7 декабря, на брифинге по результатам закрытого заседания сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Мы ежедневно чувствуем атаки с определенных территорий на наше киберпространство и работаем в режиме "24/7/36", отражая эти угрозы. Это оружие будущего, и президент Украины уделяет вопросу киберзащиты очень большое внимание. Если мы говорим о диджитализации и цифровизации государства, должны понимать, что эта цифра должна быть защищена", – подчеркнул Данилов.
Данилов рассказал об атаке на сайт Зеленского
Гордон
Он также отметил высокий уровень профессионализма сотрудников служб, ответственных за обеспечение кибербезопасности страны.
В Украине отбили "атаку" на Зеленского
УНИАН
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее совместно с киберполицией и следователями Нацполиции и Генпрокуратурой СБУ прекратила деятельность масштабной организованной группировки хакеров-рейдеров.
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