"С оружием в руках!" В сеть попали кадры "военных" детей в Крыму

В оккупированном Россией Крыму детей продолжают милитаризировать. Они проходят так называемые учения в военной форме и с оружием.

Кадры появились в Twitter пользователя Roksolana Today & Крым. На них – дети из клуба "Патриот", который находится в Евпатории (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу доконца).

"Вчера, в воскресенье детки прекрасно отдыхали. С оружием в руках. Прошу @Crimea_Prok (прокуратура Крыма – ред.) проверить деятельность этой организации и принять меры к причастным к милитаризации юных украинских граждан", – сказано в посте.

В Крыму дети проходят учения с оружием Twitter Roksolana Today & Крым

клуб "Патриот" в Евпатории Twitter Roksolana Today & Крым

Евпатория

Вчера,в воскресенье детки прекрасно отдыхали

С оружием в руках

Прошу @Crimea_Prok проверить деятельность этой организации и принять меры к причастным к милитаризации юных украинских гражданhttps://t.co/wd8cyu4iCh pic.twitter.com/CeVCNQhMhD — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 16 сентября 2019 г.

Как писал OBOZREVATEL, в сети появились новые фото из военизированного детского лагеря "Юнармии" в оккупированном Россией Джанкое (АР Крым). Там детям навязывают военную пропаганду и с малых лет готовят взять в руки оружие.

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