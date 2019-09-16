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16 сентября • обновлено в 13:18
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"С оружием в руках!" В сеть попали кадры "военных" детей в Крыму

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В оккупированном Россией Крыму детей продолжают милитаризировать. Они проходят так называемые учения в военной форме и с оружием.

Кадры появились в Twitter пользователя Roksolana Today & Крым. На них – дети из клуба "Патриот", который находится в Евпатории (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу доконца).

"Вчера, в воскресенье детки прекрасно отдыхали. С оружием в руках. Прошу @Crimea_Prok (прокуратура Крыма – ред.) проверить деятельность этой организации и принять меры к причастным к милитаризации юных украинских граждан", – сказано в посте.

В Крыму дети проходят учения с оружием

В Крыму дети проходят учения с оружием

Twitter Roksolana Today & Крым

Новости
Бойня в Керчи: в сети показали знаковые фото детей с оружием в Крыму
клуб "Патриот" в Евпатории

клуб "Патриот" в Евпатории

Twitter Roksolana Today & Крым

Как писал OBOZREVATEL, в сети появились новые фото из военизированного детского лагеря "Юнармии" в оккупированном Россией Джанкое (АР Крым). Там детям навязывают военную пропаганду и с малых лет готовят взять в руки оружие.

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Andria Viktor
Andria Viktor
Нет детства,муштра как бытие.готовят пуш.мясо на будущее.
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