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13 февраля • обновлено в 00:58
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"С головой у меня уже не то": на Львовщине пьяный экс-АТОшник избил фельдшера

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Во вторник, 11 февраля, на Львовщине пьяный участник АТО избил фельдшера, которая приехала к нему на вызов. Женщина попала в больницу с ушибами и сотрясением мозга.

Около десяти вечера мужчина вызвал "скорую" в Червонограде и сообщил, что у него разбита голова. По словам экс-АТОшника, его избили незнакомцы, сообщает ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На вызов к нему приехали два фельдшера, медсестра и водитель. Пациент сразу начал ругаться с водителем, потому что медики якобы долго ехали на вызов. Хотя, по их словам, "скорая" доехала до мужчины максимум за шесть минут.

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На Львовщине пьяный экс-АТОшник избил фельдшера

На Львовщине пьяный экс-АТОшник избил фельдшера

Скриншот из видео

Пострадавшая фельдшер пыталась угомонить пьяного мужчину и попросила зайти в салон авто для осмотра головы. В ответ он ударил женщину и она потеряла сознание. В больнице сотруднице скорой помощи зашили губу, диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

"Сейчас ее состояние средней тяжести, думаю что стационарного лечения ей потребуется 3-4 дня. На компьютерной томографии серьезных вещей и травматических изменений нет", – рассказал нейрохирург Червоноградской городской больницы Олег Синицкий.

Нападавший сопротивлялся во время задержания и его доставили в райотдел, чтобы составить протокол. Он не реагировал на законные требования полицейского, в результате чего к нему применили физическую силу и наручники.

На Львовщине пьяный экс-АТОшник избил фельдшера

На Львовщине пьяный экс-АТОшник избил фельдшера

Скриншот из видео

Позже правоохранители установили, что мужчина демобилизованый боец и воевал на востоке Украины. Он отказался встречаться с журналистами, но по телефону признался, что жалеет о содеянном.

"Я не хотел всего этого. Хотел бы то-то исправить, но как? Немного был нетрезв и с головой у меня не то уже... У психолога лечусь. Моя жена с ней сегодня говорила, хотела деньги ей на лечение дать, она отказалась", – прокомментировал мужчина.

По данному факту полиция открыла уголовное производство. Мужчине грозит штраф в 850 гривен или год исправительных работ.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине медсестру "скорой" жестоко избили на вызове. На медработницу напала пьяная женщина, на дом к которой прибыла бригада "скорой".

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Львов
Теги
скорая помощь боец АТО
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Федоров Федор
Федоров Федор
Наградить его именным пистолетом. Дать медаль. Ведь он же вытиран - атошник. А фельдшера посадить лет на 5
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