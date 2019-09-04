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4 сентября • обновлено в 12:29
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Рябошапка устроил масштабную чистку в прокуратуре: кого уволил

2.2т Читать материал на украинском

Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка уволил с должностей прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.

Указ он подписал 3 сентября, передает пресс-служба Генпрокуратуры. Так должностей лишились Вячеслав Соколовый, Любомир Вийтович, Олег Жученко и Сергей Овчаренко соответственно.

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Такой шаг был предпринят после того, как представители общественности Черкасской области во время рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского жаловались на работу прокурора области

В пресс-службе Генпрокуратуры напомнили, что на встрече с представителями общественности Черкасской области во время рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского некоторые участники встречи жаловались на работу прокурора области. В Житомирской области Зеленский говорил о плохой работе органов прокуратуры региона, в частности, в вопросах противодействия нелегальной добыче янтаря.

Руслан Рябошапка провел чистку в прокуратуре

Руслан Рябошапка провел чистку в прокуратуре

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Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа Верховная Рада выбрала нового генпрокурора. Зеленский подписал документ.

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Персона
Руслан Рябошапка
Место
Украина
Тег
Генеральная прокуратура Украины
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