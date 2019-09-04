Рябошапка устроил масштабную чистку в прокуратуре: кого уволил

Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка уволил с должностей прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.

Указ он подписал 3 сентября, передает пресс-служба Генпрокуратуры. Так должностей лишились Вячеслав Соколовый, Любомир Вийтович, Олег Жученко и Сергей Овчаренко соответственно.

Такой шаг был предпринят после того, как представители общественности Черкасской области во время рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского жаловались на работу прокурора области

В пресс-службе Генпрокуратуры напомнили, что на встрече с представителями общественности Черкасской области во время рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского некоторые участники встречи жаловались на работу прокурора области. В Житомирской области Зеленский говорил о плохой работе органов прокуратуры региона, в частности, в вопросах противодействия нелегальной добыче янтаря.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа Верховная Рада выбрала нового генпрокурора. Зеленский подписал документ.

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