Рябошапка показал свой роскошный дом во Франции. Видео

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка впервые показал свой дом во Франции, фото которого ранее просочились в сеть.
Подробнее о нем он рассказал в интервью "Гордону" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Так, дом экс-генпрокурора площадью 145 м² находится во французской коммуне Ла-Ванзено (регион Гранд-Эст). По его словам, в 2016 году за 12,4 млн грн его приобрела супруга – Олеся Рябошапка, которая работает в Европейском суде по правам человека в Страсбурге.
Рябошапка впервые показал свой дом во Франции
Рябошапка провел видео-экскурсию по детской комнате, где находился во время интервью, так как программу записывали по Skype.
"Никаких дизайнерских решений тут нет", – сказал бывший чиновник.
Дом Рябошапки во Франции
Он подчеркнул, что комнатой пользуются его сыновья – Тимур, Марко и Лука.
"Дети еще маленькие – 3, 5 и 7 лет, они пока что живут в одной комнате", – уточнил Рябошапка, подчеркнув, что в их доме "на самом деле очень скромно".
Дом Рябошапки во Франции
Скриншот с видео
Дом Рябошапки во Франции
Дом Рябошапки во Франции
Как сообщал OBOZREVATEL:
Еще 8 февраля тогда еще генпрокурор заявил, что взял в кредит 440 тысяч евро для покупки дома во Франции.
25 февраля в СМИ появились фото дома генерального прокурора Руслана Рябошапки, который расположен во французском поселке Ла-Ванзено. Двухэтажный особняк площадью 145 квадратных метров расположен на участке земли площадью чуть более 4 соток.
Позже Рябошапка признался, что он действительно купил дом во Франции.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!