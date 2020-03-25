Рябошапка показал свой роскошный дом во Франции. Видео

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка впервые показал свой дом во Франции, фото которого ранее просочились в сеть.

Подробнее о нем он рассказал в интервью "Гордону" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, дом экс-генпрокурора площадью 145 м² находится во французской коммуне Ла-Ванзено (регион Гранд-Эст). По его словам, в 2016 году за 12,4 млн грн его приобрела супруга – Олеся Рябошапка, которая работает в Европейском суде по правам человека в Страсбурге.

Рябошапка впервые показал свой дом во Франции

Рябошапка провел видео-экскурсию по детской комнате, где находился во время интервью, так как программу записывали по Skype.

"Никаких дизайнерских решений тут нет", – сказал бывший чиновник.

Дом Рябошапки во Франции

Он подчеркнул, что комнатой пользуются его сыновья – Тимур, Марко и Лука.

"Дети еще маленькие – 3, 5 и 7 лет, они пока что живут в одной комнате", – уточнил Рябошапка, подчеркнув, что в их доме "на самом деле очень скромно".

Дом Рябошапки во Франции Скриншот с видео

Дом Рябошапки во Франции

Дом Рябошапки во Франции

Как сообщал OBOZREVATEL:

Еще 8 февраля тогда еще генпрокурор заявил, что взял в кредит 440 тысяч евро для покупки дома во Франции.

25 февраля в СМИ появились фото дома генерального прокурора Руслана Рябошапки, который расположен во французском поселке Ла-Ванзено. Двухэтажный особняк площадью 145 квадратных метров расположен на участке земли площадью чуть более 4 соток.

Позже Рябошапка признался, что он действительно купил дом во Франции.

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