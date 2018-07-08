"Рванули за трофеем..." Боевики погибли на Донбассе из-за опасной находки

На Донбассе несколько боевиков "Л/ДНР" погибли, когда пытались забрать из леса рюкзак "с трофеями".

Так, террористы увидели в лесу рюкзак и решили, что в нем может быть "что-то ценное для них". Об этом и этом написала волонтер и военный блогер Виктория Руденко на своей странице в Facebook.

"Здесь вот какая история: сепары лазили по лесу в поисках неизвестно чего, нашли рюкзак... Они такие же видели в мокшанских солдат. Обрадовались они (боевики - Ред.) такому трофею и рванули к него опережая друг друга в ожидании чего-то очень ценного. Но не знали, что ничего ценного и интересного там нет (украинские военнослужащие накануне все содержимое передали специалистам)", - рассказала Руденко.

Она добавила, что единственное, что находилось в рюкзаке - противопехотная осколочная мина МОН 50, на которой в результате боевики и подорвались.

О точном количестве погибших пока не сообщается.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" изменили боевую тактику: за сутки они резко сократили количество обстрелов вдвое - с 30 до 13. Потерь среди украинских защитников по состоянию на воскрессенье, 8 июля, нет.