"Рисовал в фотошопе": рупор Кремля из "Миротворца" признался в незаконных визитах в Украину

Скандальный российский пропагандист Александр Коц, который попал в базу "Миротворца" за пособничество оккупантам Донбасса, признался, что пересекал границу Украины по поддельным документам.

Громкое признание он сделал в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мне приходилось идти на всякие хитрости для того, чтобы попасть из Курдистана в Ирак или из Египта в Ливию во время боевых действий. Но мне вот в голову никогда не могло прийти тогда, что придется что-то мудрить, чтобы попасть из России в Украину!" – возмутился Коц.

Александр Коц Скриншот видео

Он рассказал, что для въезда в Украину делал себе липовые документы и приглашения в фоторедакторах. Эти подделки он и предъявлял на пограничном контроле.

"Я еду, допустим, на обучение в Киево-Могилянскую бизнес-школу. У меня с собой нарисованное в фотошопе приглашение на ознакомительные курсы. Я еду в костюме, с галстуком, в лакированных туфлях (не "Бриони"), кашемировом пальто и показываю пограничникам: вот у меня бронь дорогой гостиницы. Вот на такие хитрости приходилось идти. А в итоге мне просто закрыли въезд на пять лет и возбудили уголовное дело по статье "Терроризм", как пособник сепаратистов", – выразил свое недовольство сообщник террористов "Л/ДНР" в студии у Соловьева.

Страница с информацией про Коца на "Миротворце" Скриншот страницы

Как сообщал OBOZREVATEL:

группа пропагандистов российского телеканала "Звезда", который освещает оккупацию Донбасса, приехала в Киев и похвасталась этим.

В сюжете пропагандистка Диана Сирази призналась, что ранее ее коллеги уже посещали Киев под надуманными предлогами: они врали, что едут на концерт, свидание или к больной бабушке.

В СБУ заявили, что Сирази прибыла в Киев как частное лицо. В ведомстве заверили, что "оперативно отреагируют", если пропагандистами будут совершены противоправные действия.

А в Госпогранслужбе заявили, что пропустили на территорию государства пропагандистов "Звезды", поскольку те не сказали, что журналисты и скрыли настоящую цель визита.

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