Румыния нападет? В Украине созывают экстренное совещание: что происходит

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созовет экстренное совещание из-за видео захвата Румынией территории Буковины после начала широкомасштабной войны России.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, предоставив провокационный ролик (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Информирую – 3 июня лично внесу в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке (понятными, но процессуально не установленными лицами) к совершению особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства", – написал он.

Матиос созывает совещание из-за видео о захвате Румынией Буковины

Карта - "захват Буковины" Кадр из провокационного видео

Матиос пообещал 4 июня провести совещание с руководством Министерства иностранных дел, Генерального штаба и Главного управления разведки, Службы внешней разведки, а также исполняющим обязанности председателя Службы безопасности Украины.

"Все получат законные поручения в рамках уголовного производства. Украинское Государство (пусть для кого-то якобы и слабое) – Есть! Мы будем за нее бороться", – резюмировал он.

Как сообщает Информационное сопротивление со ссылкой на пользователя Albert Komari, в Youtube появилось провокационное видео о якобы захвате Буковины Румынией в 2022 году.

Захват Буковины в 2022 году Скриншот

"В пропагандистском ролике показана ситуация, когда после начала полномасштабной войны России на востоке и юге Украины, румынские власти увидели для себя шанс получить территории Буковины. Для "реалистичности" картинки, ее авторы даже указали места дислокации подразделений румынской армии на Буковине. Автор публикации уверен, что это видео — еще один элемент российской гибридной агрессии для расшатывания ситуации в Украине", – сказано в сообщении.

Кадр из видео о захвате Буковины

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2019 года Румыния обвинила Россию в постоянных провокациях, которые та устраивает в Черном море. На фоне этого также появилась информация, что Украина и Румыния могут заключить военный союз для противодействия РФ.

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