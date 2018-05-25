Россия тайно переселила в Крым миллион человек - Джемилев

Россия переселила в оккупированный Крым около миллиона граждан.

Об этом рассказал народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью Укринформу.

"Принудительная смена демографического состава на оккупированной территории, в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года, относится к разряду военных преступлений. Поэтому данные, сколько они завезли, тщательно скрываются", - заявил Джемилев.

Он отметил, что в прессе было сообщение о нахождении 250 тысяч русскоязычных людей в Крыму из Луганской и Донецкой областей.

"Кроме того, еще в 2014 году сообщали о 15 тыс. офисных работников, которых они привезли. Но, по разным оценкам, на территорию Крыма завезено около полумиллиона россиян. Вместе с тем, наши соотечественники, которые приезжали из Крыма, говорят о том, что на самом деле их больше. Предполагается, что речь идет о 850 тыс. и до миллиона переселенцев", – подчеркнул он.

Джемилев добавил, что есть и другие цифры – высокая смертность.

"По официальным данным, уровень смертности на оккупированном полуострове превышает уровень рождаемости на 33%. И впервые в истории уровень смертности женщин превысил этот показатель у мужчин", – заявил он.

По словам народного депутата, Россия, для вытеснения крымских татар с полуострова, использует стратегию Екатерины II.

"Россия сейчас повторяет примерно ту же стратегию, которая применялась во времена первой оккупации, при Екатерине II. Тогда не было возможности депортировать людей, не было железной дороги, вагонов. Они просто создавали невыносимые условия для жизни людей, заставляя их мигрировать, и в результате крымские татары за короткое время стали национальным меньшинством. А уже в 1944 году была тотальная депортация и геноцид", - резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джемилев рассказал о письме ФСБ касательно трехлетнего плана по крымским татарам.