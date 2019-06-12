Россия стащила много вооружения в Крым: разведка США показала тревожные кадры

Россия увеличила численность своих войск, самолетов и оружия в аннексированном Крыму.

Об этом сообщили в разведке США после анализа спутниковых снимков. За последние 18 месяцев на полуострове также появились системы С-400 и были усовершенствованы базы советских времен, передает Zn.ua со ссылкой на Defense One.

Сообщается, что дополнительная огневая мощь дает Кремлю больший контроль над Черным морем и приближает наступательные истребители и корабли ближе к Ближнему Востоку.

На снимках были показаны пять батарей С-400, пять систем ПВО С-300 и истребители в четырех местах. Также отмечены модернизированные военные объекты советской эпохи. Кроме этого, у РФ сейчас 81 военных самолет и вертолет в Крыму.

Военное наращивание в Крыму Defense One

Военное наращивание в Крыму Defense One

Военное наращивание в Крыму Defense One

Военное наращивание в Крыму Defense One

Военное наращивание в Крыму Defense One

Военное наращивание в Крыму Defense One

В разведке заявили, что эти факты указывают на отсутствие намерений у России вернуть оккупированный Крым и она заинтересована и в дальнейшем осуществлять контроль над Черным морем.

"Это значительное наращивание. НАТО будет испытывать растущее давление со стороны союзников в регионе, чтобы показать, что оно способно дать отпор попыткам России получить больший контроль над Черным морем", - пишет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, послы Европейского Союза приняли решение продлить еще на один год санкции, введенные за аннексию Крыма Российской Федерацией.

Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

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