Россия сообщила об обмене пленными: у Зеленского дали первый комментарий

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан отмечает, что не может комментировать взаимное освобождение удерживаемых лиц с Российской Федерацией.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу вечером, 6 сентября, он подчеркнул, что граждане Украины, их свобода и здоровье – главная ценность для государства.

"Я не могу комментировать освобождение, не всё знаю, не всё могу говорить. Но я обещаю, и наша команда это будет доказывать, что граждане Украины – это наивысшая ценность для нашего государства, их свобода, их здоровье, их воля. Это принципиально", - сказал он.

Андрей Богдан 24 канал

Напомним, вечером 6 сентября в сети появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обмен пленными с Россией в ночь на субботу, 7 сентября. Информацию распространил российский "Интерфакс", ссылаясь на соответствующий пост якобы в Twitter главы государства. Как оказалось, СМИ использовало заявление, которое обнародовали с неофициального аккаунта.

Как сообщал OBOZREVATEL, о том, что обмен может пройти 7 сентября, также заявил адвокат россиян Валентин Рыбин. По данным правозащитника, в пункт сбора лиц, которые участвуют в обмене, по состоянию на 16:45 6 сентября доставили всех заключенных, кроме одного – Руслана Гаджиева. Он рассказал, что Зеленский помиловал 12 россиян, однако указ главы государства пока не был обнародован.

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