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8 сентября • обновлено в 11:22
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Россия сообщила об обмене пленными: у Зеленского дали первый комментарий

21.6т Читать материал на украинском

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан отмечает, что не может комментировать взаимное освобождение удерживаемых лиц с Российской Федерацией.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу вечером, 6 сентября, он подчеркнул, что граждане Украины, их свобода и здоровье – главная ценность для государства.

"Я не могу комментировать освобождение, не всё знаю, не всё могу говорить. Но я обещаю, и наша команда это будет доказывать, что граждане Украины – это наивысшая ценность для нашего государства, их свобода, их здоровье, их воля. Это принципиально", - сказал он.

Новости
"Мне все равно, кто он такой": Бессмертный "наехал" на Зеленского из-за обмена пленными

Андрей Богдан

Андрей Богдан

24 канал

Напомним, вечером 6 сентября в сети появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обмен пленными с Россией в ночь на субботу, 7 сентября. Информацию распространил российский "Интерфакс", ссылаясь на соответствующий пост якобы в Twitter главы государства. Как оказалось, СМИ использовало заявление, которое обнародовали с неофициального аккаунта.

Как сообщал OBOZREVATEL, о том, что обмен может пройти 7 сентября, также заявил адвокат россиян Валентин Рыбин. По данным правозащитника, в пункт сбора лиц, которые участвуют в обмене, по состоянию на 16:45 6 сентября доставили всех заключенных, кроме одного – Руслана Гаджиева. Он рассказал, что Зеленский помиловал 12 россиян, однако указ главы государства пока не был обнародован.

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Тема
Обмен пленными
Персоны
Андрей Богдан Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
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Перепил Недо
Перепил Недо
Зарікалася свиня...
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Santi Amonito
Santi Amonito
До тех пор пока террорист и агрессор - ху*ло будет хватать украинцев когда оно захочет - до тех пор эта "наивысшая ценность" будет для него разменной монетой. А все эти мантры быгдана лишь для потирания клешней этого плешивого педерасейского уё*ища - оно своё бы-дло с оружием запускает в чужую страну и при этом не чешется, зная что его "высшая ценность" гроша ломанного не стоит. Молча и конкретно надо освобождать, а не "петь лазаря", на котором еще и мертветчук пасется, как муха на го*не.
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
А якже, як жавжди вині всі тільки не ми,ми старались,ми все робили,а вони не зрозуміли ,ми не казали,вони самі це придумали. Ну якось так.
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