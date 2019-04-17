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Россия резко сократила поддержку "Л/ДНР": что известно

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Россия резко сократила выплаты населению оккупированной части Донбасса и остановила поставки туда "гуманитарной помощи".

Разговоры о выдаче российских паспортов людям, проживающим в ОРДЛО, призваны погасить социальное недовольство. Об этом рассказала в своем блоге на OBOZREVATEL известная писательница с Луганщины Олена Степова.

"Сейчас социальное напряжение на оккупированных территориях обусловлено не только нежеланием РФ признавать "молодые республики", но и куда более прозаическими моментами. Россия резко уменьшила выплаты населению оккупированных территорий, начала выделять на них меньше денег и прекратила поставки "гуманитарки". И если раньше гуманитарки было столько, что ею кормили собак и кошек – сейчас ее нет вообще. И это вызывает недовольство у людей, привыкших требовать: "Дай! Дай! Дай!", – подчеркнула писательница.

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В то же время Степова напомнила, что разговоры о "выдаче паспортов" населению ОРДЛО, ведутся уже не первый год – и начинаются на пике социальной напряженности на оккупированных территориях.

"Только-только социальное напряжение от того, что "Россия нас бросила, Россия нас обманула" достигает критической точки – "народу Донбасса" обещают либо включить оккупированные территории в состав России, либо дать всем желающим российское гражданство. Им включают телевизор, где с экрана какой-то Жириновский или Зюганов что-то там заявляют, им показывают митинги, где россияне вроде как требуют от своей власти помочь "братскому народу" "Л/ДНР". Но дальше обещаний дело до сих пор не шло", - подчеркнула Степова.

Паспорт России

Паспорт России

Как сообщал OBOZREVATEL, у Путина ответили Порошенко, что не намерены участвовать в переговорах о Донбассе в нормандском формате.

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Темы
ВойнаОРДЛО
Персона
Олена Степова
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Каменский Валентин
Каменский Валентин
Помимо суицидов, пьянства, наркомании и стычек между сослуживцами, ряды ВСУ продолжают редеть в том числе из-за бракованного вооружения. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин. Он уточнил, что в течение недели впервые был зафиксирован подрыв противотанкового ракетного комплекса «Корсар». Инцидент произошел в районе Водяного в подразделении 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, погиб один боевик. «Ракета взорвалась в пусковой установке. Один военнослужащий погиб. Командиру бригады в этой связи было приказано сдать ПТУР «Корсар» на склады до выяснения причин произошедшего», — сказал Басурин. Он также добавил, что за минувшую неделю ВСУ потеряли свыше полусотни военнослужащих в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе. В частности, потери ВСУ составили 21 погибший и 30 раненых, из которых 12 погибли и девять получили ранения в результате уничтожения силами сопротивления Донбасса огневых точек, с которых велся огонь по населенным пунктам республики.
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Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
Умереть в рассее! (с)
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Константинов Villi
Константинов Villi
Денехнетновыдиржитесь!))))
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