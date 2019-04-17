Россия резко сократила поддержку "Л/ДНР": что известно

Россия резко сократила выплаты населению оккупированной части Донбасса и остановила поставки туда "гуманитарной помощи".

Разговоры о выдаче российских паспортов людям, проживающим в ОРДЛО, призваны погасить социальное недовольство. Об этом рассказала в своем блоге на OBOZREVATEL известная писательница с Луганщины Олена Степова.

"Сейчас социальное напряжение на оккупированных территориях обусловлено не только нежеланием РФ признавать "молодые республики", но и куда более прозаическими моментами. Россия резко уменьшила выплаты населению оккупированных территорий, начала выделять на них меньше денег и прекратила поставки "гуманитарки". И если раньше гуманитарки было столько, что ею кормили собак и кошек – сейчас ее нет вообще. И это вызывает недовольство у людей, привыкших требовать: "Дай! Дай! Дай!", – подчеркнула писательница.

В то же время Степова напомнила, что разговоры о "выдаче паспортов" населению ОРДЛО, ведутся уже не первый год – и начинаются на пике социальной напряженности на оккупированных территориях.

"Только-только социальное напряжение от того, что "Россия нас бросила, Россия нас обманула" достигает критической точки – "народу Донбасса" обещают либо включить оккупированные территории в состав России, либо дать всем желающим российское гражданство. Им включают телевизор, где с экрана какой-то Жириновский или Зюганов что-то там заявляют, им показывают митинги, где россияне вроде как требуют от своей власти помочь "братскому народу" "Л/ДНР". Но дальше обещаний дело до сих пор не шло", - подчеркнула Степова.

Паспорт России

Как сообщал OBOZREVATEL, у Путина ответили Порошенко, что не намерены участвовать в переговорах о Донбассе в нормандском формате.

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