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Россия развернула на Донбассе новейший разведкомплекс: все детали

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На окраине оккупированного Первомайска (Луганщина) зафиксировали современную российскую переносную станцию ​​наземной разведки (ПСНР-9 "Кредо-М1").

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. "6 июня Миссия зафиксировала 1 переносную станцию ​​наземной разведки (ПСНР-9 "Кредо-М1") на западной окраине н. п. Первомайск (58 км к западу от Луганска)", – говорится в сообщении.

Постоянное представительство Украины при международной организации в Вене уже выступило с осуждением очередного факта поставки Россией современного оружия на оккупированные территории Донбасса.

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"Кредо-М1"

"Кредо-М1"

"Депо"

Главное преимущество "Кредо-М1" - полная цифровая обработка сигналов, которая управляется компьютером, что по размерам напоминает компактный ноутбук. Эта станция способна обнаруживать не менее 10 подвижных целей на фоне отражений от местных предметов и автоматически измерять их координаты. Она обеспечивает построение траекторий движения обнаруженных целей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе был ликвидирован еще один террорист "ДНР" из подразделения "Восток".

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассе
Место
Россия
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CARGO 100
CARGO 100
Всё, пипец вам, ххлы, теперь шахтёры вас всех "прочитают" ...
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