Россия развернула на Донбассе новейший разведкомплекс: все детали

На окраине оккупированного Первомайска (Луганщина) зафиксировали современную российскую переносную станцию ​​наземной разведки (ПСНР-9 "Кредо-М1").

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. "6 июня Миссия зафиксировала 1 переносную станцию ​​наземной разведки (ПСНР-9 "Кредо-М1") на западной окраине н. п. Первомайск (58 км к западу от Луганска)", – говорится в сообщении.

Постоянное представительство Украины при международной организации в Вене уже выступило с осуждением очередного факта поставки Россией современного оружия на оккупированные территории Донбасса.

"Кредо-М1" "Депо"

Главное преимущество "Кредо-М1" - полная цифровая обработка сигналов, которая управляется компьютером, что по размерам напоминает компактный ноутбук. Эта станция способна обнаруживать не менее 10 подвижных целей на фоне отражений от местных предметов и автоматически измерять их координаты. Она обеспечивает построение траекторий движения обнаруженных целей.

6 червня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ знову зафіксувала переносну станцію наземної розвідки "Кредо-М1", цього разу в окупованому Росією н.п. Первомайськ (https://t.co/Z446VbzB8o).

Засуджуємо черговий факт постачання Росією сучасної зброї на окуповані території Донбасу. — UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) 10 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе был ликвидирован еще один террорист "ДНР" из подразделения "Восток".

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