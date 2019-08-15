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Россия пошла на тайные переговоры по катастрофе с Boeing-777 на Донбассе: что известно

1.1т Читать материал на украинском

Россия контактирует с представителями Нидерландов по поводу крушения самолета Boeing-777 рейса МН17 на Донбассе.

Об этом рассказал посол Нидерландов в РФ Рене Джонс-Бос, передает "Интерфакс". По его словам, стороны взаимодействуют и решают вопрос проведения полноценных консультаций по данному делу.

Посол добавил, что Нидерланды находятся "в контакте с российскими заинтересованными сторонами, которые тоже занимаются этим вопросом", однако при этом Москва и Амстердам "не делятся информацией с внешним миром".

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Место катастрофы Боинга на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Нидерланды
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