Россия пошла на тайные переговоры по катастрофе с Boeing-777 на Донбассе: что известно

Россия контактирует с представителями Нидерландов по поводу крушения самолета Boeing-777 рейса МН17 на Донбассе.
Об этом рассказал посол Нидерландов в РФ Рене Джонс-Бос, передает "Интерфакс". По его словам, стороны взаимодействуют и решают вопрос проведения полноценных консультаций по данному делу.
Посол добавил, что Нидерланды находятся "в контакте с российскими заинтересованными сторонами, которые тоже занимаются этим вопросом", однако при этом Москва и Амстердам "не делятся информацией с внешним миром".
Место катастрофы Боинга на Донбассе
Как сообщал OBOZREVATEL:
следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.
Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому ее перевозили.
Кроме того, нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.
Позже в сети всплыла переписка военнослужащего 2-го батальона российской 53-й зенитно-ракетной бригады, перевозившей "Бук", которая подтверждает причастность России к крушению.
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за крушение рейса MH17 на Донбассе, а также сотрудничать со следствием.
17 июля 2019 года СБУ передала Международной следственной группе доказательства по следствию сбитого над Донбассом малайзийского "Боинга 777" рейса МН17.
При этом российская "Новая газета" написала, якобы международные расследователи по делу сбитого рейса МН17 купили оболочку ракетного двигателя у неизвестного жителя "ДНР".
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