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17 сентября • обновлено в 14:26
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Россия пошла на подлую уловку с паспортами для "Л/ДНР": в чем дело

2.9т Читать материал на украинском

На Донбассе Россия пытается ускорить "паспортизацию" населения, заставляя принимать российское гражданство.

С 1 октября в подразделениях российско-оккупационных войск будут служить только военнослужащие с российскими паспортами и те, кто уже начал оформлять российское гражданство в установленном порядке. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Россия, таким образом, пытается усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.

Также противник, раздавая паспорта, сохраняет потенциал для дальнейшей агрессии против Украины, сообщили в ведомстве.

Паспорта России

Паспорта России

Капитал

Как сообщал OBOZREVATEL, жителей Донбасса кинули с паспортами России, ведь их оформление может занять до 30 лет.

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Место
Украина
Теги
выдача паспортов в Донецке российские паспорта
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Шумеры, вы, уж определитесь. Ежели там рос. войска, то служат там россияне. Если у них нет роспаспорта, то это ополченцы, а не войска РФ. Даже соврать только ума не хватает...
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70rus xxx
70rus xxx
........будут СЛУЖИТЬ только военнослужащие с российскими паспортами ......Тобишь,этим привлекают?Боги,этот бред ни в какие рамки не входит.Я б еще понял,если в ВУЗ без конкурса,или на дип.работу.
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70rus xxx
70rus xxx
BROTHER FOREST, поздно начинать заново,и служить и учится.
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
70rus xxx, Ну-ну,учись студент!))
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