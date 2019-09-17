Россия пошла на подлую уловку с паспортами для "Л/ДНР": в чем дело

На Донбассе Россия пытается ускорить "паспортизацию" населения, заставляя принимать российское гражданство.

С 1 октября в подразделениях российско-оккупационных войск будут служить только военнослужащие с российскими паспортами и те, кто уже начал оформлять российское гражданство в установленном порядке. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Россия, таким образом, пытается усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.

Также противник, раздавая паспорта, сохраняет потенциал для дальнейшей агрессии против Украины, сообщили в ведомстве.

Паспорта России Капитал

Как сообщал OBOZREVATEL, жителей Донбасса кинули с паспортами России, ведь их оформление может занять до 30 лет.

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