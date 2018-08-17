Россия обкатывает на Донбассе новейшую технику: получены очередные доказательства

Силы противовоздушной обороны Объединенных сил на Донбассе уничтожили беспилотный летательный аппарат российских оккупационных войск, который проводил разведку позиций украинских военных.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook, инцидент произошел в четверг, 16 августа на направлении Первомайск-Северодонецк-Сватово.

Украинские военные установили, что дрон был оборудован камерой с 12 объективами для проведения панорамной аэро-, фото- и видеосъемки с возможностью передачи собранной информации на пункт управления в режиме реального времени.

"Отдельные составляющие БПЛА, в частности оптико-электронная система, произведенная российской компанией (которая находится под санкциями США и работает совместно с заводом производителем БПЛА "Орлан"), что доказывает причастность РФ к поставке вооружения на Донбасс в интересах действий оккупационных войск против украинской армии", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Штабе, ориентировочная стоимость только одной камеры беспилотника составляет более 100 тыс. долларов

По словам военных, таким образом Россия продолжает осуществлять поиск новых форм и способов применения новейших образцов вооружения и военной техники в реальных боевых условиях, используя оккупированные территории Украины в качестве полигона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ветеран АТО рассказал, как Россия обкатывает армию на Донбассе.