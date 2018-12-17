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Влад Волошин
Влад Волошин
Спикер Генштаба ВСУВсе статьи автора

Россия назвала новую дату "масштабного наступления"

7.5тЧитать материал на украинском

Масштабное наступление Вооруженных сил Украины, должен был начаться 14-го декабря, и о котором широко и активно рассказывали российские СМИ, почему-то не произошло. Однако российская пропаганда придумала нам новое "наступление" на новую дату - 24 декабря. Мы будем "наступать" в другую сторону.

Российские СМИ придумали новое направление, куда мы обязательно должны "ударить". Почему мы это должны сделать - тоже дают "понятное" объяснение. Но понятно оно только для них, потому что мы, украинцы, почему-то не понимаем, зачем куда-то бить? Зачем идти и поджигать "дом соседа"? Неужели нельзя просто мирно существовать в мире? Неужели это так трудно - просто растить детей, сеять хлеб, строить жилье, дружить с ближним и соседом, радоваться каждому дню? Нет, по логике российских СМИ, Украина просто обязана куда-то "бить" - для того, "чтобы у Порошенко появился рейтинг на выборах"...

Заголовки российских "СМИ"

Заголовки российских "СМИ"

Ну не россия мы, когда президента избирают за то, что он всех "мочит в сортирах". У нашего избранника высокие шансы тогда, когда он делает добро людям, когда поднимает экономику и уровень жизни граждан.

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Российские авторы этого материала и сами пишут, что ситуация с захватом украинских моряков и кораблей россиянами в Керчи наоборот "проблемы низких рейтингов Петра Порошенко не решила".

Так чего же мы опять должны что-то подобное делать? Мы - не вы. Не идиоты... "Мученики керченское сотни" и подобные наши потери ни в коем случае не поднимают рейтингов ни одному политику - мы это понимаем очень хорошо. За всю историю Украины не становились у нас лидерами и гетманами те, кто жертвует своими.

Но россияне все "меряют своим аршином", поэтому убеждены, что мы будем обязательно "бить" и обязательно там, где слабое место. Исходя из этого, по их логике, прогнозируют, что украинская армия нападет на... Приднестровье. На другую суверенную страну, частью которой является Приднестровье? Потому что там живут сторонники россии? Москва именно так бы и поступила.

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Российские "эксперты" даже выстроили логическое развитие событий и обсуждают, как российская армия будет пробивать в Приднестровье "сухопутный коридор", осуществив масштабную агрессию против Украины. И они уже даже сетуют на "недальновидную" политику собственного руководства, потому что такой коридор еще не пробит.

Читайте все новости по теме "Российская военная угроза" на OBOZREVATEL.

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Влад ВолошинВлад Волошин
Темы
Российская военная угрозаВойнаКонфликт в Приднестровьероссийская пропагандаВыборы президента Украины 2019
Тег
Вооруженные силы Украины
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
А путлеру опять придётся взрывать вату в Волгодонске. Иначе карлику из мокши рейтинг среди стада не поднять! Можно опять попробовать травить мокшан в Волоколамске или в Омске. А можно начать мультики с ракетами крутить. Вначале кокс только в ноздрю принять.
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Марченко Юра
Марченко Юра
СМИ России говорят что Украина сделает очередную провокацию как с вонючим бухсиром залезшим в российские воды и это может послужить началом настоящей войны , когда Днепр станет красным от людской крови русских и украинцев, под молитву еврея с томосом в руках ,что это было угодно Иуде
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Малахов Егор
Малахов Егор
Марченко Юра, в росии говорят......в сумасшедшем доме говорят.....---разницы нет....и там и там больные идиоты !
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Бор Тарас
Бор Тарас
Вот скажите нам,запареберные иксперды-аналитеги,просто любопытно,ну зачем Украине вторгаться в Приднестровье??!!!Назовите, бляяять,хоть одну вменяемую,хоть относительно,причину.И даже куй с ней,14-ой армией лаптерейха,там расположенной.Сцуко,зачем??????!!!!!!!!!!!!!
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