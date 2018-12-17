Масштабное наступление Вооруженных сил Украины, должен был начаться 14-го декабря, и о котором широко и активно рассказывали российские СМИ, почему-то не произошло. Однако российская пропаганда придумала нам новое "наступление" на новую дату - 24 декабря. Мы будем "наступать" в другую сторону.

Российские СМИ придумали новое направление, куда мы обязательно должны "ударить". Почему мы это должны сделать - тоже дают "понятное" объяснение. Но понятно оно только для них, потому что мы, украинцы, почему-то не понимаем, зачем куда-то бить? Зачем идти и поджигать "дом соседа"? Неужели нельзя просто мирно существовать в мире? Неужели это так трудно - просто растить детей, сеять хлеб, строить жилье, дружить с ближним и соседом, радоваться каждому дню? Нет, по логике российских СМИ, Украина просто обязана куда-то "бить" - для того, "чтобы у Порошенко появился рейтинг на выборах"...

Заголовки российских "СМИ"

Ну не россия мы, когда президента избирают за то, что он всех "мочит в сортирах". У нашего избранника высокие шансы тогда, когда он делает добро людям, когда поднимает экономику и уровень жизни граждан.

Российские авторы этого материала и сами пишут, что ситуация с захватом украинских моряков и кораблей россиянами в Керчи наоборот "проблемы низких рейтингов Петра Порошенко не решила".

Так чего же мы опять должны что-то подобное делать? Мы - не вы. Не идиоты... "Мученики керченское сотни" и подобные наши потери ни в коем случае не поднимают рейтингов ни одному политику - мы это понимаем очень хорошо. За всю историю Украины не становились у нас лидерами и гетманами те, кто жертвует своими.

Но россияне все "меряют своим аршином", поэтому убеждены, что мы будем обязательно "бить" и обязательно там, где слабое место. Исходя из этого, по их логике, прогнозируют, что украинская армия нападет на... Приднестровье. На другую суверенную страну, частью которой является Приднестровье? Потому что там живут сторонники россии? Москва именно так бы и поступила.

Российские "эксперты" даже выстроили логическое развитие событий и обсуждают, как российская армия будет пробивать в Приднестровье "сухопутный коридор", осуществив масштабную агрессию против Украины. И они уже даже сетуют на "недальновидную" политику собственного руководства, потому что такой коридор еще не пробит.