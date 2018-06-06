Россия идет на войну в Азовском море: эксперт дал неутешительный прогноз

Россия пытается использовать ситуацию с задержанием судна "Норд" как повод к войне, и именно этим оправдывает действия, которые она делает сейчас в Азовском море – наращивание военно-морской группировки и активность пограничных кораблей.

Данное мнение в эфире "Громадського радіо" озвучил журналист, главный редактор издания BlackSeaNews и руководитель проекта "Майдан закордонних справ" Андрей Клименко, который уверен, что в регионе назревает эскалация конфликта.

По его словам, РФ перебросила в Азовское море 12 кораблей, 6 из которых – артиллерийские катера из Каспийской флотилии.

"Три из них уже прибыли в Керчь, еще три, по нашим данным, базируются в районе Темрюка. Шесть малых десантных кораблей типа "Серна". Это небольшие корабли, которые могут принять на борт один танк и 30 десантников", – рассказал он.

Клименко подчеркнул, что Россия располагает большим количеством сухопутных войск в регионе.

"В целом район от Таманского полуострова до Ростова – основной район дислокации Южного военного округа РФ. Там речь идет о десятках тысяч военных", – заявил эксперт.

Журналист подчеркнул, что на данный момент Украина мало что может противопоставить РФ в азовском регионе, где крайне необходимо усиливать военно-морское присутствие.

"Сейчас мы не имеем там ни одной единицы корабельного состава Военно-морских сил Украины. У нас есть полтора десятка катеров морских пограничников – морская охрана. Это очень мало. У нас там довольно значительное количество сухопутных войск, в том числе морской пехоты Военно-морских сил Украины, но они все сконцентрированы ближе к линии фронта на востоке. Например, в Геническе у нас совсем ничего нет, пожалуй, в Бердянске тоже что-то незначительное", – пояснил Клименко.

"Учитывая, что мы, к сожалению, проигрываем в количестве военной авиации и противовоздушных войск, условия для десантной операции на побережье Азовского моря очень благоприятные для страны-агрессора", – заключил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая Россия заблокировала для плавания несколько тысяч квадратных километров акватории Азовского моря якобы из-за учений. 24 мая военные РФ задержали два судна - под болгарским и турецким флагами возле Бердянска.

В Госпогранслужбе тогда также заявили, что суда не задерживали, а лишь осмотрели.

5 июня стало известно, что Военно-морские силы Вооруженных сил Украины закрыли три участка Азовского моря до 1 сентября для проведения мероприятий по боевой подготовке.