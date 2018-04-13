Россия была готова войти в Киев - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Кремль готовил сценарий вторжения в Киев в начале марта 2014 года, чтобы реанимировать режим Виктора Януковича.

"И именно уже начиная с конца февраля - начала марта, разведка докладывала, что не просто готовится вторжение, к которому они готовились, они готовились взять не только восток или южную Украину, они готовы были войти и в Киев. И Янукович, которого они публично считали легитимным, который, вы знаете, обратился к Путину с требованием ввести войска, и эту его бумажку - они как политическое прикрытие использовали, но представьте ситуацию: входят они в Киев, в обозе перевозят "легитимного" с точки зрения России, но формально, и с точки зрения права Януковича, и говорят - мы восстановили конституционную власть в Украине", – рассказал он в интервью "UA: Перший", передает УНИАН.

Чтобы послушать интервью полностью, проскрольте страницу вниз. По словам Турчинова, этот сценарий был наиболее опасным для Украины.

"Именно военное вторжение и провозглашение восстановления так называемой "конституционной власти" Януковича, и для того чтобы перечеркнуть наиболее опасный для нашего государства сценарий, необходимо было провести честные, прозрачные, легитимные выборы, которые признают все страны мира. И именно поэтому, единственный сценарный вариант, который оставался - это проведение Антитеррористической операции, но, безусловно, с привлечением военных, так как против военной агрессии могли противостоять только военные", - подчеркнул он.

Секретарь СНБО также напомнил, что именно 14 апреля 2014 года было решено объявить об антитеррористической операции. Потому что события развивались очень быстро, а Россия фактически начала необъявленную войну.

"Именно 1 марта российский парламент одобрил решение Путина на ввод войск в Украину. Вдоль границы с нашим государством было сконцентрировано более 200 тысяч - такая мощная группировка вместе с резервами, которая имела танки, артиллерию, реактивные системы залпового огня и авиацию. И фактически было понятно, что после Крыма начнется военная агрессия уже на материковой Украине, и уже тогда мы вынуждены были еще в начале марта перебрасывать все имеющиеся войска, их было очень мало тогда, перебрасывать на север, на восток для того, чтобы противостоять этому нашествию, той войне, к которой Украина еще не была готова", - отметил он.

По словам Турчинова, российские штабисты ожидали, что сепаратистские мятежи охватят пол-Украины.

"И для нас было принципиально важно сохранить Украину, и с одной стороны, готовясь к военному вторжению, с другой стороны надо было подавить все эти мятежи, которые угрожали разорвать Украину и открыть практически для вторжения путь", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он также добавил, что приоритет Украины тогда заключался в подавлении мятежей.

"Мы достаточно быстро смогли локализовать ситуацию в большинстве регионов Украины, и когда кремлевское руководство увидело, что их схема дестабилизации ситуации в Украине, хаос в Украине проваливается, они бросили спецназовцев на восток, и фактически на востоке, в Донецкой и Луганской областях с захвата администраций, помещений силовых структур началась военная агрессия. Они хотели это начать также в Харькове, и синхронно там начались соответствующие мероприятия, но в Харькове мы смогли достаточно быстро подавить этот мятеж", - сказал Турчинов.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Турчинов жестко ответил Западу на их реакцию в 2014 году на аннексию Россией Крыма.