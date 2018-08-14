Россия будет "кошмарить": генерал предупредил украинцев об опасности

Кремль не собирается выполнять взятые на себя обязательства по минскому пулу договоренностей, а попытки каким-то образом использовать определенные нюансы внешнеполитической деятельности США и ЕС дают Москве основания "кошмарить" Украину.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан, по словам которого, РФ будет создавать определенные угрозы на украинской территории, особенно на восточном фронте.

"Для этого там происходит и определенная концентрация военного контингента, техники и провокации различного уровня", - пояснил он.

По словам Богдана, эти акции нужны для того, чтобы военным образом давить на Украину и создавать впечатление, что Россия готова начать широкомасштабную военную операцию.

"Мол, если вы не пойдете нам на уступки, то мы осуществим эту акцию. Отсюда и комментарий секретаря Совбеза (Александра Турчинова - ред.) о том, что такой сценарий не исключен, особенно накануне Дня независимости", - добавил эксперт.

Генерал также убежден, что мелкие провокации противника будут и на фронте, и в тылу.

"Каким бы ни был наш контрразведывательный режим, но специфика длительного сосуществования с Россией в прошлом, нюансы с режимом пересечения границы и существование пятой колонны дают основания говорить о наличии разветвленной агентурной сети спецслужб России. Тактика подрыва украинского тыла остается актуальной для Кремля и его спецслужб", - подчеркнул Богдан.

По его словам, риски эскалации есть, но полномасштабно реализовать задуманное Путин при нынешних условиях не решится.

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