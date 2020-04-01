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1 апреля • обновлено в 15:31
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Российский террорист разбомбил депо в Горловке из-за дележа бизнеса

3.3т
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Кадровый российский военный Роман Титов, назначенный командиром одного из подразделений террористов "ДНР", устроил обстрел трамвайно-троллейбусного депо в оккупированной Горловке.

Это было сделано из-за дележа бизнеса с "мэром" захваченного города, а также с целью дискредитировать Объединенные силы, написал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий (Штирлиц) Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Обстрел депо в Горловке

Обстрел депо в Горловке

Facebook Анатолия Штефана

Обстрел депо в Горловке

Обстрел депо в Горловке

Facebook Анатолия Штефана

На кадрах видно, что в результате обстрела были практически полностью уничтожены все пассажирские автобусы Горловки и другой общественный транспорт, а также оборвана линия электропередач.

"Недавно назначенный командир 3 ОМСБр Роман "Алтаец, Генрих" Титов (Демонов – фамилия прикрытия), кадровый российский офицер в ночь с 31 марта на 1 апреля отдал команду на обстрел трамвайно-троллейбусного управления в городе Горловка", – написал Штефан.

Обстрел депо в Горловке

Обстрел депо в Горловке

Facebook Анатолия Штефана

Обстрел депо в Горловке

Обстрел депо в Горловке

Facebook Анатолия Штефана

"Перераспределение сфер влияния с "мэром" Горловки Приходько, с которым сразу после своего назначения не нашел общего языка так называемый "комбриг". Обычная провокация с демонстрацией силы "мэру" Приходько, а также одновременным обвинением и дискредитацией подразделений Объединенных сил", – добавил защитник Украины.

Отметим, что скандальный террорист Титов внесен с базу сайта "Миротворец". Уроженец Оренбурга является подполковником ВС РФ. Ранее он был судим за превышение служебных полномочий с применением насилия и оружия.

Роман Титов

Роман Титов

Сайт "Миротворец"

Также известно, что ротные тактические группы из состава 21 ОМСБр 2 АК РФ (Рощинский, Самарская область) Центрального военного округа ВС РФ, где служил Титов, с его назначением командиром 11 ОМСП 1 АК ВС РФ, в феврале 2016 года принимали участие в боевых действиях в районах оккупированных Луганска и Краснодона.

Как сообщал OBOZREVATEL, поддерживаемые Россией террористы "Л/ДНР" на Донбассе 27 марта нагло обстреляли жилой сектор недалеко от Авдеевской промышленной зоны, в результате чего была ранена местная жительница.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина Горловка
Тег
ДНР
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Комментарии
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Wick John
Wick John
Очередные байки от дырявого при.дара для безмозглого стада укро свиней
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1
0
Иван Васильевич
Иван Васильевич
На самом деле ТТУ в центре Горловки обстреляли украинские каратели. Обоз, прекращайте распространять фейки от так называемого "полковника" Штефана. Этот бред уже никому не вставляет.
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5
1
ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
"ВСУ атаковали центр Горловки! Удар нанесен в самое сердце города! Такого не было с 2015 года! ❗ Обстрел центральной части Горловки. Прямое попадание в ТТУ. Повреждены или полностью вышли из строя семь новых автобусов Донбасс."
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3
1
ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
https://vk.com/strelkov_info?z=video-57424472_456275059%2Fcdc02da0bb289215bb%2Fpl_wall_-57424472
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