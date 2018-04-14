Цимбалюк: в России думают, что Украина – нелепица

"Обозреватель" продолжает серию интервью, посвященных новому 6-летнему сроку правления в России Владимира Путина.

Своим мнением о том, может ли президентский срок закончится раньше, чего ждать от нового-старого главы Кремля в ближайшие годы, в том числе в отношении Украины, о том, может ли наша страна стать разменной монетой в игре сверхдержавы США и "сверхдержавы" РФ, о том, как будут развиваться события на Донбассе и многом другом с "Обозревателем" поделился украинский журналист, проживающий в России, Роман Цимбалюк.

- На последних выборах Путин снова получил запредельный результат. Соответствует ли он реальному отношению россиян к этому человеку?

- Я могу со всей ответственностью сказать, что если российская администрация в широком смысле слова и дописала где-то чуть-чуть, то совсем немного. На самом деле у Владимира Владимировича действительно колоссальный уровень поддержки в Российской Федерации, и апонирует он в первую очередь на российском телевизоре и на "врагах" российского государства, которые хотят поработить несчастную, очень мирную и добрую Россию.

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- Вот так все у них примитивно?

- Ну, почему примитивно? Вся эта история говорит только об одном – о том, что внутренняя пропаганда в России очень эффективна. И если мы говорим о выборах, то это не выборы в, скажем так, западном смысле этого слова, а, скорее, традиция или формальность, с помощью которой переназначают царя, или в данном случае – президента.

Потому люди, которые принимали участие в этом процессе – я говорю об этой великолепной семерке – были отфильтрованы администрацией заранее при помощи различных механизмов, законов и так далее. Из этой семерки ровно 7 человек являлись бутафорскими, техническими кандидатами, задача которых – продемонстрировать так называемую конкуренцию.

Но, если не ошибаюсь, еще 7 мая 2012 года было ясно, кто победит на выборах через 6 лет.

- То есть вы не видите объективных предпосылок к тому, чтобы нынешний президентский срок Путина закончился раньше времени?

- Не хочу никого расстраивать, но таких причин нет ни одной. Если мы говорим с точки зрения фактов, то вроде как президент России тоже пока еще человек из крови и плоти. Если есть какие-то форсмажорные обстоятельства, если, например, ему все надоест – это одно. Но если мы говорим о ситуации без форс-мажоров, нет ни одной причины для того, чтобы ему не досидеть.

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Россия – страна большая, тут тоже есть свои проблемы, и очень много. Возьмем, например, ситуацию с мусорками под Москвой. Но уровень поддержки президента от этого не колеблется – работает принцип "плохих бояр".

Не надо строить иллюзий по поводу того, что Путина свергнут, придет какой-нибудь добрый Петров и отстанет от Украины. Такого не будет. Во-первых, потому что Россия от Украины не отстанет никогда, вне зависимости от фамилии президента. И во-вторых, надо исходить из того, что как минимум в ближайшие 6 лет президентом будет тот человек, которого мы все прекрасно знаем.

Но масса проинформированных и темных людей соглашается с тезисом, что Владимир Путин может быть главой российского государства столько, сколько он захочет. Я понимаю, что он не может снова баллотироваться, но, как говорится, если очень хочется и если у тебя есть конституционное большинство, то, если надо проголосовать, то все проголосуют.

Надо понимать, что в России совсем другая система организации и устройства государства.

- Вы сказали, Россия от Украины не отстанет никогда. Это значит, что само российское общество, россияне имеют какой-то нездоровый интерес к Украине?

- Тут масса аспектов. Во-первых, с точки зрения геополитики они рассматривают Украину как зону своих национальных интересов. Но то, что они делают, исходя из этого пункта, мне странно. Исходя из политических интересов, как минимум нельзя убивать людей, нападать, захватывать территории и так далее.

Понятно, что Россия – страна очень большая, у нее есть ядерная бомба, и она всегда будет иметь эффект магнита для нас. Но объективно в российском обществе есть масса настроений о том, что Украина как независимое государство – это какая-то нелепица, что многое можно изменить. Они все время танцевали гопака, и теперь вот у них своя страна со своим смешным украинским языком. Что это за глупости такие? Понятно же, что это все бандеровцы делают, а нормальные украинцы – это один народ.

Все перемешано в головах людей.

- Появилась информация о якобы готовящейся встрече Трампа с Путиным. Считаете ли вы, что такая встреча может состояться? Если это так, то что вы можете сказать о таком жесте президента США?

- Говорят, вести переговоры – лучше, чем воевать, но Трамп – интересный политик. Еще во время избирательной кампании он говорил о том, что хочет "поладить с Россией", и после избрания неоднократно повторял этот тезис. Однажды он повторил эту мысль – и на следующий день ввел новый пакет санкций. Потом сказал еще раз, что хочет поладить с Россией – на следующий день США нанесли удар по российской группировке в Сирии. И вот он снова сказал, что хочет поладить с Путиным, и в рамках дела Скрипаля тут же из страны выслали 60 российских дипломатов.

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Переговоры между такими большими странами – официальные и неофициальные – всегда ведутся, контакты есть. Но по факту складывается объективная ситуация, что они ни о чем договориться не могут.

У массы кремлевских экспертов есть такой тезис: Трамп с Путиным закроются в кабинете, и после этого Трамп подарит Украину Путину.

- Они совершенно серьезно об этом говорят?

- Ну, такие вещи есть в публичном пространстве. И когда говоришь, что у него нет таких возможностей, и с чего вы решили, что американцы перестанут оказывать военно-политическую поддержку Украине? Они говорят: "Ну, потому что Путин велик". Я говорю: "Ну, это аргумент".

Поэтому я думаю, что ничего страшного для нас не произойдет, если они встретятся, хотя понятно, что весь российский телевизор две недели будет говорить о том, что "Трамп признал", что "Владимир Владимирович главнее" – ну и так далее. Они вокруг этого будут работать много, чтобы показать, что к нам прислушиваются.

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Но видите в чем дело. Они-то договорились, что надо бы встретится, но фон и события, которые развиваются, и скорость, с которой Российская Федерация плодит себе врагов, заставляет усомнится в реальности этих планов.

- И в том числе в реальности этой встречи?

- У меня нет однозначного ответа. В этом плане однозначный ответ состоит в том, что, если они встретятся, то а) Украину никто ни на что не обменяет, потому что Украина не обменивается – она сама по себе, и б) американцы от поддержки Украины не откажутся.

- Не считаете ли вы, что президенту Порошенко следовало бы сделать ход конем – встретиться с Трампом раньше, чем тот встретится с Путиным?

- Это было бы неплохо, но, боюсь, наши американские партнеры, несмотря на всю "любовь" к Украине и поддержку, которую они нам оказывают, на этот шаг не пойдут, потому что им это не надо на сегодняшний день. Потому как есть масса рекомендаций американского правительства, особенно в части создания антикоррупционного суда и прочее – этот список очень большой. Складывается ситуация, что Украина в этой части демонстрирует, что мы абсолютно игнорируем пожелания США.

Хочется напомнить, что президент Украины был в Мюнхене на конференции по безопасности, где присутствовал и Трамп. Тогда было много разговоров, что они встретятся, но в конечном итоге американцы отказались. На мой взгляд, одна из причин – я не хочу никоим образом обидеть нашу родину – просто мы на сегодняшний день не уровень первого лица американского государства. Поддержка нашей страны происходит на уровне Госдепа, вице-президента и т.д.

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- Как будет решаться вопрос с Донбассом? Обсуждается вопрос введения миротворцев, США дают нам летальное оборонительное оружие. Как будут развиваться события дальше?

- На сегодняшний день я не являюсь сторонником оптимистической версии – россияне с Донбасса уходить не собираются. Вообще. Они хотят вести переговоры об урегулировании конфликта так, чтобы сохранять контроль над территорией и не уходить оттуда. Они хотят создать историю наподобие Приднестровья – чтобы велись переговоры, создавались какие-то форматы: минские, нормандские, российско-американские. Когда они участвуют в таких переговорах, они чувствуют свое величие, что Россию никто и никогда не может изолировать. То есть занимаются процессом, результат которого изначально нулевой, но при этом осуществляется бурная деятельность.

Так как они эту территорию контролируют военным путем, это будет продолжаться очень-очень долго, и мирного урегулирования в нашем понимании – деоккупации украинской территории – в ближайшее время не будет. К сожалению.

- Спасибо. И напоследок два вопроса личного характера. Первый – насчет будущих пресс-конференций Путина, которые, конечно же, будут. Вы уже готовите какой-то вопрос, на который он однозначно не сможет ответить?

- Такая возможность бывает только раз в году, в декабре. Я свою жизнь так надолго не планирую, тем более что сложно все предвидеть. Если будет такая возможность, если я по-прежнему буду работать корреспондентом, я, конечно, туда пойду и постараюсь задать вопрос, который будет самым актуальным. Но что-то мне подсказывает, что у нас сейчас такой уровень двусторонних отношений, что самым важным будет вопрос войны и российского вторжения. Вряд ли будет что-то другое. Мне бы хотелось спросить у него и про самолеты, и про корабли, но жизнь такова, что все эти разговоры просто не имеют смысла сейчас.

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- И второй вопрос - ощущаете ли вы какую-то угрозу для себя лично, находясь на территории Российской Федерации? Интересовалась ли вами ФСБ, например?

- Мне никто прямо не говорил: "Здравствуйте, мы из ФСБ. Хотите банку варенья и мешок печенья?" Нет, такого не было. Но я здесь уже десятый год работаю, меня здесь знают, и знают, что я думаю, тем более что я этого не скрываю.

А насчет безопасности… Скажем так: на курорте в Испании я чувствую себя более комфортно. Я отношусь к той части граждан Украины, которые здесь являются "бандеровцами", к которым относятся не очень хорошо.

- То есть вы находитесь в постоянном напряжении?

- Я не хожу ночью по темным переулкам, если поздно возвращаюсь, то не пользуюсь метро – беру такси, быстро в подъезд и на три замка (смеется).

- У вас есть оружие?

- Нет, конечно. Во-первых, я не умею им пользоваться, а во-вторых, по-моему, в Российской Федерации это незаконно. Но я этот вопрос не выяснял, потому как лучше быстро бегать, чем носить с собой всякие такие штуки.