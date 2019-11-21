"Я знаю, что чувствуют перед смертью": жертва "слуги" Иванисова рассказала об ужасных подробностях преступления

Жертва, изнасилованная депутатом от фракции "Слуга народа" Романом Иванисовым, заявила, что над ней надругалась группа из четырех парней, затащив в машину.
Преступление женщина подтвердила в телефонном разговоре с журналистами ТСН. По ее словам, это произошло, когда ей было 25 лет (при этом в материалах дела говорилось о несовершеннолетней пострадавшей).
На момент инцидента у женщины был маленький ребенок, который до сих пор не знает об этом событии.
Роман Иванисов
Гордон
Пострадавшую, по ее словам, силой затащили в авто в поселке Бильмак (ранее – Куйбышево) Запорожской области, где таскали за волосы, били и насиловали.
"Я стараюсь об этих вещах не вспоминать, потому что хорошего мало. Не каждый знает, как человек себя чувствует перед смертью. А я знаю, как человек перед смертью чувствует, как это – с жизнью прощаться, с ребенком мысленно прощаться, моему ребенку тогда было два года", – сказала она.
"Это действительно было насилие. Я шла с подружкой, они насильно затащили меня в машину, они меня тянули за волосы, у меня вся голова была "синяя" – в синяках, это все было", – добавила женщина.
По ее словам, преступление приобрело огласку. В родном городе ее травили после изнасилования, психологически давили и хотели "замять" расследование.
"В машине было четверо – двоим, кажется, по 16 лет и двоим по 19, кажется. Их было четверо, среди них был сын мэра Бердянска, фамилию я уже не вспомню. Дело вели запорожские следователи, именно из Запорожья, потому что в Куйбышеве у нас все хотели замять. У меня где-то есть вырезка из газеты, где написано примерно "жертву насиловали в мэрской Волге". Все в Куйбышеве об этом знали, в меня плевали", – рассказала женщина.
"Все четверо получили различные сроки, и ни один не отсидел свой срок полностью. Потому, что они ко мне приезжали по очереди каждый день, звонили, терроризировали. За это давление я писала какие-то просьбы, чтобы их отпустили. Это был такой ужас, я так старалась все забыть, что сейчас все полностью не вспомню. Мне и работу пришлось сменить из-за этого, и много других неприятностей пережила", – поделилась жертва.
Женщина призналась, что уже не верит в справедливость: "Я столько несправедливости пережила в своей жизни, что просто не верю".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:
Всплыла информация о том, что народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.
Журналист Юрий Бутусов заверил, что информация является достоверной. Также он раскрыл подробности пребывания мужчины за решеткой, отметив, что он погасил судимость законным путем.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил наличие погашенной судимости у Иванисова.
Позже в ГПУ заявили, что предоставленная генпрокурором Русланом Рябошапкой информация о погашенной судимости Иванисова является неподтвержденной.
Иванисов заявил о заказной провокации и приостановлении членства в политсиле. Соответствующий пост он разместил в своем Facebook после опровержения от ГПУ, однако позже передумал и удалил свой пост.
На скандал отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский, пообещав проверить все факты по нардепу Иванисову.
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