Родители сожгли ребенка в печи на Житомирщине: полиция нашла кости

Следователи, которые занимаются расследованием убийства 5-летней Даши Макарчук, изменили русло реки и обнаружили на илистом дне останки, похожие на кости.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области в Facebook. Кости будут направлены на экспертизу, которая установит, чьи это останки.

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Полиция нашла кости Даши Макарчук Нацполиция

"С привлечением техники было изменено русло реки, чтобы полицейские и спасатели исследовали илистое дно. В результате обнаружены и изъяты отдельные фрагменты, которые внешне похожи на кости. Следователи подали ходатайство в суд, по решению которого изъятое будет направлено на экспертное исследование", – добавили в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, до убийства девочку долго не выпускали из дома. Кроме этого, родители неоднократно сильно избивали ее.

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