ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Родители сожгли ребенка в печи на Житомирщине: полиция нашла кости

6.1тЧитать материал на украинском

Следователи, которые занимаются расследованием убийства 5-летней Даши Макарчук, изменили русло реки и обнаружили на илистом дне останки, похожие на кости.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области в Facebook. Кости будут направлены на экспертизу, которая установит, чьи это останки.

Новости
В Киеве мать жестоко убила маленькую дочь

Полиция нашла кости Даши Макарчук

Полиция нашла кости Даши Макарчук

Нацполиция

"С привлечением техники было изменено русло реки, чтобы полицейские и спасатели исследовали илистое дно. В результате обнаружены и изъяты отдельные фрагменты, которые внешне похожи на кости. Следователи подали ходатайство в суд, по решению которого изъятое будет направлено на экспертное исследование", – добавили в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, до убийства девочку долго не выпускали из дома. Кроме этого, родители неоднократно сильно избивали ее.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
УкраинаЖитомир
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
1
Смешно
3
Интересно
15
Печально
5
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel