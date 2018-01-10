РФ готовится отражать агрессию Украины: генерал пояснил детали

Размещенный в Севастополе дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" формально служит для отражения воздушных ударов со стороны Украины.

Об этом "Обозревателю" рассказал генерал-полковник в отставке, бывший начальник Генерального штаба ВСУ, бывший первый заместитель министра обороны Украины Анатолий Лопата.

"Если мы говорим о силах и средствах противовоздушной обороны, а "Триумф" является составной частью этой системы, таким образом мы должны понимать, что Россия готова отражать воздушные удары со стороны Украины", - пояснил он.

"Формально это означает, что Россия хочет защищать себя от Украины", - пояснил генерал.

В то же время он подчеркнул: "Каким бы современным ни был этот комплекс, на сегодняшний день он играет более политическую, чем оборонительную роль".

Как пояснил Лопата, "мы не будем наносить удары по Крыму. И россияне это знают. У нас нет сил и средств для этой работы".

Далее – "мы не используем наши Вооруженные Силы для наступательных действий. Мы можем только обороняться, и в этом наша главная задача, и в этом наша сила, потому что мир поддерживает нас только потому, что мы обороняем свою землю", - подчеркнул генерал.

Как писал "Обозреватель", РИА Новости со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что в аннексированном Крыму в Севастополе был размещен второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, который якобы будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с материковой Украиной.