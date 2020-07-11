Резников назвал нового 'куратора' РФ по Донбассу 'мощным и глубоким человеком'

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников высоко оценил профессионализм представителя РФ на переговорах по Донбассу Дмитрия Козака.

В интервью "Главкому" Резников сравнил Козака со своим предшественником Владиславом Сурковым, отметив, что с новым главой администрации президента РФ переговоры вести гораздо эффективнее.

"Суркова я в Париже только видел, когда он нервничал, прыгал и махал руками перед лицом Андрея Ермака, а тот как удав сидел спокойно и продолжал общаться с французами и немцами. Козак же – очень сильный, профессиональный, мощный и глубокий человек. Он четко знает, чего хочет, у него есть свое видение мира. Есть много вещей, в которые он действительно верит, и это чувствуется. Хотя я могу с этим не соглашаться, и он может в чем-то ошибаться.

Но здесь очень интересно анализировать, что он делает как переговорщик, а что в нем превалирует интеллектуально и идеологически. И смотреть, что иногда доминирует. Когда ты четко это можешь понять, то так же можешь искать аргументы, чтобы достучаться до интеллектуальной части переговорщика, любого", – сказал Резников.

Алексей Резников. Фото - president.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, Резников считает, что безопасная реинтеграция оккупированного Россией Донбасса займет минимум 25 лет.