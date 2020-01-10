Резиновые дубинки и наручники: выяснились детали ЧП в колонии Харькова

К заключенным Алексеевской исправительной колонии №25 в Харькове, где они недавно намеревались устроить бунт, сотрудники применяли средства физического воздействия.

О конфликте с администрацией исправительного учреждения заключенные заявили во время допроса специалистами. Те были направлены для изучения ситуации в колонии по поручению Уполномоченного ВРУ по правам человека Людмилы Денисовой, сообщает официальный сайт представительства.

Отмечается, что осужденные пожаловались на неправомерное применение силы и специальных средств, унижение чести и достоинства, давления со стороны администрации учреждения.

В Алексеевской исправительной колонии №25 заключенные готовили бунт

"После указанных действий работниками медицинской части №25 было проведено медицинское освидетельствование и предоставлено при необходимости медицинскую помощь пострадавшим. Согласно записи в "Журнале учета выявленных телесных повреждений у лиц, находящихся в ГУ Алексеевская ВК (25)", зафиксированы ссадины и синяки, характерные после применения резиновых дубинок и наручников", – говорится в сообщении.

Кроме узников, специалисты опросили и работников колонии. Полученные документы и объяснения будут тщательно изучены и проработаны.

Алексеевская исправительная колония №25 ombudsman.gov.ua

"В их действиях усматриваются проявления затягивания времени и промедление с предоставлением документов по требованию представителя Уполномоченного. С некоторыми документами ознакомиться так и не удалось. Администрация заведения заверила, что они будут предоставлены в ближайшее время", – добавили в сообщении.

По результатам рассмотрения материалов будет составлено докладную записку на имя Уполномоченного ВРУ по правам человека и письма реагирования в соответствующие органы. Отмечается, что в настоящее время ситуация в колонии, где введен особый режим, находится на личном контроле Людмилы Денисовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, узники Алексеевской исправительной колонии №25 (Харьков) готовили бунт, в связи с чем в тюрьме ввели режим особых условий.

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