Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Разжигают вражду между украинцами: офицер ВСУ раскрыл подлую схему оккупантов

3.4т Читать материал на украинском

Украинским пользователям соцсетей все чаще стали поступать предложения от жителей России продать свои аккаунты за большие суммы.

Об этой схеме оккупантов на информационном поле рассказал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

Ссора в интернете

Ссора в интернете

"Взгляд"

"Куплю украинскую страницу в Facebook или Instagram. Чем старше регистрация, тем дороже. Рассмотрим все варианты (дорого)". Очень распространенные объявления в некоторых сообществах российских соцсетей. А потом вы удивляетесь комментариям, разделением и разжиганием вражды между украинцами", – написал он.

В комментариях под постом защитника Украины люди подтвердили, что сталкивались с таким вербованием жителями страны-агрессора.

Новости
"Раша тудей отдыхает!" Ведущая "Права на владу" назвала украинцев ботами: в сети скандал

Разжигают вражду между украинцами: офицер ВСУ раскрыл подлую схему оккупантов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали список со ссылкой на около 300 тыс. аккаунтов (250 тыс. российских и 40 тыс. украинских), которые якобы принадлежат подконтрольной Российской Федерации структуре, предпринимающей информационные атаки на территории Украины и мира.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
34
25
Смешно
3
Интересно
7
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Сказки дядюшки Рамуса.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Serov Oleg
Serov Oleg
куплю (дорого) аккаунт тупой овцы оли петровой (бывшей поповой)....как дятел-штефан может быть полковником???...ааа,укроармия....понятно....
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Петр Апраксин
Петр Апраксин
Настало время ахуительных историй
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...