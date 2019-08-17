Разжигают вражду между украинцами: офицер ВСУ раскрыл подлую схему оккупантов

Украинским пользователям соцсетей все чаще стали поступать предложения от жителей России продать свои аккаунты за большие суммы.

Об этой схеме оккупантов на информационном поле рассказал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

Ссора в интернете "Взгляд"

"Куплю украинскую страницу в Facebook или Instagram. Чем старше регистрация, тем дороже. Рассмотрим все варианты (дорого)". Очень распространенные объявления в некоторых сообществах российских соцсетей. А потом вы удивляетесь комментариям, разделением и разжиганием вражды между украинцами", – написал он.

В комментариях под постом защитника Украины люди подтвердили, что сталкивались с таким вербованием жителями страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали список со ссылкой на около 300 тыс. аккаунтов (250 тыс. российских и 40 тыс. украинских), которые якобы принадлежат подконтрольной Российской Федерации структуре, предпринимающей информационные атаки на территории Украины и мира.

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